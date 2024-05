Kika Edgar y Miriam Montemayor comparten talento

Kika Edgar entró al mundo de la producción desde hace dos décadas cuando se hizo cargo de sus presentaciones en vivo como cantante, poco a poco se fue metiendo más a esta área, entró productora ejecutiva de sus disco y en los últimos años se ha animado a impulsar las giras de otros artistas como los Panchos, pero nada la hace más feliz que retomar un show.

“Hace más de 15 años, Miriam Montemayor y yo nos presentamos en el Teatro Metropólitan, de la CDMX, aunque nos fue muy bien, el destino nos llevó a otros lugares, por eso ahora que estoy produciendo a otros artistas, quise sacarme la espinita e invitarla, y a ella le encantó la idea”, contó.

La también actriz no se equivocó, el pasado 16 de marzo ofrecieron el Tour Cosas del Amor en el Lunario del Auditorio Nacional y tras el éxito que tuvieron, abrieron otra fecha para este 30 de mayo en el mismo recinto de la CDMX.

“A la gente le gusta porque es un concepto diferente, cantamos 45 canciones, lo que nos da un show de casi dos horas, y 80 por ciento de la velada, ambas estamos interpretando nuestros temas al mismo tiempo y se crea un ambiente muy bonito, porque independientemente de la admiración que nos tenemos, somos amigas y se nota en el escenario, el público lo siente”, afirmó.

En esta segunda fecha, las intérpretes estarán acompañadas por Regina Voce, a quién Edgar la definió como una de las voces más importantes y talentosas que hay en el mundo drag queen, “es una chava que tiene una proyección muy fuerte”.

Créditos: (Especial)

Considera que este trío está totalmente dedicado a las mujeres y a la comunidad LGBTTI, ya que interpretarán varios de sus temas originales, pero también muchos covers de los 80 y 90, que son un himno para esta población.

Aunque Kika se siente capaz de producir un show de alto nivel, reconoce que llegar a este punto no ha sido fácil, pero gracias a la ayuda de otros amigos de la industria, ha aprendido muchas cosas: “A este mundo entré casi desde que salí de los programas de concurso como ‘Cantando por un sueño’, pero desde que llevo mi carrera musical de manera independiente, fue cuando me metí por completo. Muchos colegas me dan consejos, pero esto es un oficio y una manera de crear arte. Estoy agradecida con todos ellos, porque han ayudado a agudizar mi visión y creo que tengo potencial”.

Completamente segura en el área, desea producir a nuevos talentos, ya lo hace con intérpretes internacionales a los que quiere traer a México, pero también apoyará a los cantantes nacionales, porque sabe que sólo se necesita una buena oportunidad.

DATOS

Entró al mundo del espectáculo a finales de los 90 como actriz.

En 2004, tuvo su primer protagónico en la telenovela “Clap... el lugar de tus sueños”.

Tras participar en “Cantando por un sueño” en 2005, entró a la música.

Montemayor fue la ganadora de la primera generación de La Academia.

NÚMEROS

25 años de carrera tiene Kika.

2 fechas llevan de este tour.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ