Supervisa Martí Batres y Alejandra Frausto inicio de pruebas operativas de la línea 3 del cablebús

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, encabezaron el inicio de pruebas operativas de la Línea 3 del Cablebús, que conectará la estación Constituyentes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con Vasco de Quiroga, en Santa Fe, y recorrerá las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec como parte del proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”.



“Hoy inicia un periodo de pruebas, estás pruebas van a abarcar más de la mitad de la línea completa del Cablebús; son, como se ha dicho, 5 kilómetros y medio, y estas pruebas van a abarcar 3 kilómetros y cuatro estaciones de las seis estaciones. (...) Toda esa zona tiene dificultad para acceder a Chapultepec, aunque se encuentre tan cerca, lo cual es una paradoja. La obra que se está realizando, la del Cablebús, nos va a permitir que la población de las colonias que se encuentran hacia el sur de Chapultepec, comenzando por el Pueblo de Vasco de Quiroga, puedan acceder a todo este gran complejo natural y cultural que es Chapultepec y que se va a fortalecer, eso implica una ruptura de barreras, no solo físicas, sino también sociales”, resaltó el mandatario capitalino.

En la estación del Cablebús Los Pinos/Constituyentes, Martí Batres destacó que la obra, que se realiza en coordinación con el Gobierno de México, tiene un porcentaje de avance del 85 por ciento. Conectará con el Tren Interurbano, la Línea 7 del Metro y nodos culturales, entre los que se encuentran la Bodega Nacional de Arte, la Cineteca Nacional, el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro Cultural del Bosque, el Mercado de Flores “Cambio de Dolores”, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el Jardín y Pabellón Escénico.



Al igual que en las dos primeras líneas del Cablebús, resaltó, la Línea 3 del Cablebús tendrá una tarifa de 7 pesos, con los que las y los usuarios podrán recorrer las seis de estaciones que la conforman en 21 minutos.



“Aquí nosotros no creemos que hay que cobrarle más al que viaja más kilómetros, no se le va a cobrar más al que recorra más estaciones, sino que será la misma tarifa de 7 pesos; aquí no castigamos la pobreza, al contrario, lo que queremos es que las familias de bajos recursos, de bajos ingresos tengan acceso al Sistema de Movilidad Integrada”, enfatizó.



Por su parte, la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, detalló el trayecto por el que transitarán las seis estaciones: inicia en la estación 1) Los Pinos/Constituyentes, continúa por 2) Panteón de Dolores, después 3) Charrería, a un costado del Lienzo Charro; sigue en 4) PARCUR/Colegio de Arquitectos; posteriormente en la 5) Cineteca Nacional/Bodega de Arte; y finaliza en 6) Vasco de Quiroga.

“Son estaciones 100 por ciento accesibles"

“Dar accesibilidad a todas las secciones nuevas de Chapultepec; reentender Chapultepec como un solo organismo, porque estaba subdividido, porque estaba fragmentado y ahora se unen 800 hectáreas, convirtiéndolo en el bosque cultural más grande del mundo. Y para lograr unir estas secciones hay senderos, como Serpientes y Escaleras, hay paseos, hay distintos recorridos que se pueden hacer ahora en los 12 nodos culturales nuevos, en los 15 nodos ambientales. (...) Es una línea de transporte público que tiene la singularidad de ser un corredor cultural también”, comentó.



Por su parte, el secretario de Movilidad (SEMOVI), Andrés Lajous Loaeza, señaló que esta Línea forma parte de la Red de Movilidad Integrada de la ciudad, por lo que su acceso será con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) y transportará a 36 mil pasajeros al día, quienes viajarán cómodos y seguros gracias a la instalación de cámaras de vigilancia, rampas de acceso, elevadores y escaleras eléctricas.

“Son estaciones 100 por ciento accesibles, todas cuentan con elevadores, todas cuentan con rampas de acceso, algunas cuentan con escaleras eléctricas. El pago será con la Tarjeta de Movilidad Integrada, igual que el resto de nuestro sistema de transporte. (...) Es parte de la visión que se ha tenido sobre los teleféricos en la Ciudad de México, sobre el transporte en la Ciudad de México, es que también es parte de la política de reducción de la desigualdad”,



En tanto, el secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que a lo largo de los 5.5 kilómetros de trayecto, se han colocado 760 mil toneladas de estructura metálica, con el apoyo de 500 trabajadores de la construcción, en coordinación con el consorcio Doppelmayr y Grupo INDI, y bajo la supervisión de proyectistas nacionales e internacionales, como la empresa alemana TÜV SÜD.



“El diseño estructural se hace por parte de proyectistas nacionales, se revisa en Austria, y cuenta con la firma de un corresponsable de seguridad estructural nivel 2. Es decir, todo el proceso constructivo tiene regulaciones muy estrictas, tanto nacionales como internacionales. (...) Y una vez, previo a la apertura, se certifica por parte de una empresa alemana que se llama TÜV SÜD, que será quien ya dará la autorización para que en su momento pueda operar”, mencionó.



Como parte del proyecto, dijo, fueron sembrados más de mil árboles, lo que ha permitido recuperar 2 mil metros cuadrados de superficie de áreas verdes y crear 7 mil metros cuadrados adicionales, que antes eran vialidades.



Finalmente, informó que a petición de las y los vecinos se ampliará la banqueta ubicada sobre la Avenida Constituyentes, para brindar una mejor experiencia de movilidad en la zona.

