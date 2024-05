Acceso a créditos: un reto para ellas

Hace tres años, con el objetivo de “hacer accesible la forma de solicitar un préstamo” surgió Credmex, “una plataforma en línea que se dedica a dar micropréstamos”, señala en entrevista Miguel Carrón, director de Marketing de la empresa mexicana, quien hasta el momento cuenta con un millón de descargas.

Y es que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, las mujeres tienen menos acceso a un crédito formal con un 31.7 por ciento, en comparación con 33.8 por ciento de los hombres, estas cifras son resultado de los diversos retos a los que se enfrentan las mexicanas para tener acceso a instrumentos financieros.

“La inclusión” afirma Carreón al preguntarle sobre los retos que enfrentan las mexicanas para tener acceso a créditos, sin embargo, no es el único, pues la educación financiera que hay en nuestro país, es el reto principal tanto de hombres como de mujeres, “la educación financiera que tenemos en este país llega a no ser la suficiente. La información, a veces, o el acceso a la información, no llega a ser el adecuado, entonces, al no poder tener esto, hace que nuestras finanzas de pronto se vuelvan no tan certeras, nuestras decisiones en cuanto a finanzas pueden llegar a ser no tan adecuadas”.

En el tema del empoderamiento de la mujer, esto puede llegar a ser un gran obstáculo, especialmente para las mujeres emprendedoras, de quienes solo entre 8 y 11 por ciento tienen acceso a un financiamiento, de acuerdo con la ENIF 2021.

De las mujeres que más suelen descargar esta plataforma, el equipo de Credmex ha identificado que en su mayoría son mamás solteras, estudiantes y emprendedoras.

“Emprendedoras para poder comprar algún tipo de mercancía, para poder hacer ese tipo de incrementos en su negocio. Mujeres que están buscando a lo mejor terminar de pagar una maestría, una colegiatura, algún tipo de gasto de la universidad. Madres solteras quienes lo ocupan para ropa o zapatos de sus hijos, para la colegiatura, el ingreso a clases, para llevarlos de vacaciones… normalmente esos son como el tipo de préstamos que más solicitan”, explica el director de Marketing.

