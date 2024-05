Logran arqueras de UANL medalla de oro en equipo femenil

El equipo femenil Tigres de tiro con arco, modalidad recurvo, se agenció la medalla de oro en la última jornada de la disciplina en la Universiada Nacional 2024, que se desarrolla en la capital de Aguascalientes.

El campo de la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, fue testigo de la hazaña realizada por Valentina Vázquez Cadena (FOD), Alexa Pérez Ramírez (Psicología) y Aidé RenteríaEnriquez (FIME), quienes se supieron adaptar a las condiciones climatológicas predominantes en la competencia y así poder subir al pódium de honor en el máximo evento estudiantil universitario de México.

El equipo femenil de Tigres se impuso en la gran final al equipo de la Universidad del Mayab a quienes vencieron 54-46, 45-51, 48-43 y 47-47, ante la algarabía de sus compañeros y de su entrenadora, Ana Lilia Morton. El tercer lugar de la competencia correspondió a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Doble oro para Valentina Vázquez.

En su tercer año defendiendo los colores de los Tigres, la alumna de la Facultad de Organización Deportiva, Valentina Vázquez Cadena, se convirtió en doble medallista de oro de la Universiada Nacional 2024 haciendo valer su experiencia como seleccionada nacional.

“La competencia se complicó con el aire. Fue difícil el tirar, pero nos empezamos a adaptar, a reaccionar y comenzamos a mejorar los resultados. Tanto en mixtos como en equipo femenil tuvimos muy buena dinámica de comunicación y apoyo, y eso nos dio ánimos para salir adelante y llevarnos el oro”, comentó Vázquez Cadena.

Valentina mencionó que luego de dos competencias internacionales hará una breve pausa en su carrera deportiva y regresará a mediados de año para continuar. Por lo pronto se alista ya para representar a Nuevo León en los Juegos Nacionales CONADE.

Durante el arranque de la competencia, el primer oro lo ganó el viernes 17 de mayo en la modalidad de equipos mixtos en recurvo junto a Miguel Emiliano Celaya, estudiante de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.

Debuta con oro en UN

Para Alexa Pérez, estudiante de Psicología, la medalla de oro tiene un sabor especial ya que representa el éxito de trabajar en conjunto y de adaptarse a las condiciones de la competencia y el campo de tiro y hubo mucha comunicación entre sus tres compañeras.

“Fue de nueva cuenta tener esa sensación de competir. Es mi primer Universiada y en la competencia estuvimos batallando con el viento y fue un reto, pero supimos salir adelante para otorgar el oro a la UANL” declaró la también representante de Nuevo León en Juegos CONADE.

Si gana uno, ganamos todos

Para la estudiante de la FIME, Aidé Guadalupe Rentería, saber que el obtener la medalla de oro sería producto del trabajo en equipo, la motivó para competir, luego de que en la modalidad individual había quedado eliminada en la ronda de octavos de final.

“Entendí que aquí ganamos todos o perdemos todos, así me dijo un entrenador, entonces me relajé y subí mi nivel, me motivó el trabajo en equipo, el saber eso creo un mejor equipo en Tigres y aquí está el resultado”, mencionó Rentería quien compite en su segundo año representando los colores azul y oro.

Al finalizar la competencia, el equipo de los Tigres culminó con dos medallas de oro, una en la modalidad de arco recurvo en equipos mixtos y la segunda, también en modalidad de arco recurvo en equipos femenil.