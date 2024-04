Frescura al volante

La estabilidad que Noel León imprime a su auto, en la Fórmula 3, la aplica de igual forma en su carrera profesional. Con paciencia y prudencia como bases de su madurez al volante, el piloto de 19 años se mostró seguro de dar batalla para cumplir su objetivo en el automovilismo: llegar a la F1.

El regiomontano lleva dos carreras de la temporada en el serial, donde actúa en el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing, mismo en el que despegó Max Verstappen, actual tricampeón del mundo en la máxima categoría, antes de llegar a Red Bull. Tras un lento inicio en la campaña, canaliza el aprendizaje para pulir los detalles y mejorar.

“Están contentos con mi trabajo, cada vez prueban más cosas en mí, me tienen más confianza con mis primeras actuaciones como rookie”, dijo, y aceptó que los recientes resultados fueron “circunstancias fuera de nuestro control. El equipo es bueno, hemos evolucionado bastante y sé que vamos a mejorar”, agregó en su visita a Heraldo Media Group.

Para su crecimiento, León aprovecha la influencia de otros exponentes nacionales como Daniel Suárez (Nascar), Pato O’Ward (IndyCar) y Sergio Pérez (F1), quien reconoció sus esfuerzos.

“Checo me ha dicho que siga trabajando. Estamos agradecidos con él, porque sin sus resultados no se nos hubieran abierto las puertas”, comentó.

Su meteórico ascenso no es casualidad. Con 11 años de carrera desde su etapa en karts, el regiomontano lleva cuatro años sumando victorias, podios y títulos que le valieron ir al equipo neerlandés que ahora lo tiene como su nuevo prospecto.

Consciente de su potencial, no pierde el piso, y reconoció que prefiere una velocidad constante a querer llegar más rápido a la meta, lección que le mostró el experimentado Daniel Suárez.

“Si el auto está para una quinta o séptima posición, no debo buscar ir más arriba, porque por forzarlo puedo cometer un error y tener un peor resultado. Eso me ayudó mucho el año pasado. Siempre doy mi máximo, pero no al límite, porque a veces te puede salir, pero otras no”, compartió.

Aprovechando las energías del eclipse solar, el piloto externó sus deseos para que “las cosas sigan dándose como se han dado hasta ahora”.

“Sabía que no iba a estar fácil el ser campeón, pero las cosas se están dando bastante bien y sé que se viene un buen futuro”, advirtió.

La próxima carrera para Noel León es del 16-18 de mayo, cuando corra en Imola, Italia, con el objetivo de meterse entre los 12 primeros, confiando en su frescura y madurez al frente del volante: “Con la experiencia te acostumbras a dar el 105 por ciento”, aceleró



Números y bullets

2013 inició su carrera, con actuaciones en karting

1er mexicano en ganar el Campeonato de EU de Fórmula 4

7 victorias y 16 podios le valieron para coronarse en el Euroformula Open

394 puntos hizo para ser campeón en dicho serial

20 posición actual en la temporada de F3

3 títulos en monoplazas totales tiene en su carrera

1ero en la primera sesión de pretemporada (tarde), al ser el más rápido (1:46.657)

7mo lugar ocupó el equipo Van Amersfoort Racing el año anterior

Con Alessandros Racing fue campeón de la NASCAR México Challenge Series

En 2022 fue campeón del Euroformula Open

El equipo Junior de Red Bull lo reclutó ese mismo año

Su papá fue del equipo de mecánicos de Daniel Suárez y Patricio O‘Ward en karts

Único novato en la alineación de Van Amersfoort Racing en 2024

Llegó al equipo después de sus buenos resultados en los test de pretemporada

Por Francisco Domínguez

EEZ