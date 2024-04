Ofrecen un panorama de la literatura francesa contemporánea

Una pregunta puede revelar más que cualquier respuesta: cuando Melina Balcázar Moreno (Ciudad de México, 1978) se enfrentó con el escritor francés Emmanuel Carrère supo que sería complicado: “Siempre es muy difícil, no sabes cómo va funcionar, poco a poco me di cuenta que las preguntas podían ser un retrato del entrevistado”, cuenta.

La personalidad del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 es la de un autor en toda la extensión de la palabra y la traductora mexicana, Doctora en Literatura Francesa por la Université Sorbonne Nouvelle, sabía que podía asumir “una actitud de escritor profesional” con respuestas inteligentes en espera de cuestionamientos del mismo estilo. Balcázar acabó por sentirse orgullosa: “traté de hacer algo diferente y creo que de alguna forma lo logré”.

El de Carrère es uno de los diálogos que integran “El azar hace bien las cosas. Diecinueve entrevistas con escritores de lengua francesa” (UANL, 2023), con el que Balcázar intenta desentrañar las pulsiones de una de las literaturas más canónicas de la humanidad: la francófona: “Algo que siempre me ha interesado es la relación entre lo poético y la creación. Muchas de las preguntas van en ese sentido, cómo se sitúan frente a esta cuestión”, dice.

Por las páginas del volumen desfilan las ideas de la Premio Nobel Annie Ernaux, pero también de otros escritores fundamentales de las letras francesas actuales: Adonis, Tzvetan Todorov, Pascal Quignard, Philippe Sollers, Éric Vuillard y Vanessa Springora. Antes del volumen, Balcázar jamás se había planteado llevar a cabo las conversaciones, la idea surgió gracias a su editor José Luis Martínez, quien le pidió colaboraciones para el suplemento que dirige. Así fue acumulando material y como su llegada al género, piensa que sucedió por azar.

“Le ofrecí una entrevista con Quignard, la hice y después hice otra y las empecé a escribir, al inicio fue así, después el mismo José Luis me sugirió que pensará en un libro, eso me permitió ir pensando en uno de los ejes del libro que es ofrecer un panorama del pensamiento y la creación de la literatura en francés. No sólo en Francia, sino en Magreb, en África, y en otros lugares donde viven los autores como medio oriente, donde vive Adonis”.

Además de intentar inmiscuirse en los telones de las letras francófonas, el trabajo de la traductora está guiado por una pasión: “Hay también una clave biográfica, el hecho de que yo estudié literatura francesa en la UNAM, con las entrevistas me di cuenta a posteriori que me permiten conjugar varias de mis pasiones: por una parte mi amor por la literatura en francés, a la que he dedicado todos mis estudios, del siglo XX y XXI, pero también, sobre todo, está motivada por una real pasión, irracional como toda pasión, por la literatura francesa, la vinculación, el hecho de ser mediador entre dos universos culturales, el nuestro, México y el universo francófono, el punto clave es la traducción y la entrevista me permitió conjugar todos estos intereses”.

-Balcázar es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po).

-Es autora de Travailler pour les morts. Les politiques de la mémoire dans l’oeuvre de Jean Genet

-Ha traducido, para Canta Mares, libros de Pascal Quignard, Claude Simon, Georges Didi-Huberman, Félix Nadar y Pierre Klossowski.

PAL