Migración: más allá del rosa

El término migración rosa, que pretende nombrar un fenómeno, contiene una connotación romántica que en realidad termina distorsionándolo.

El concepto que categoriza a las mujeres que migraron a España desde los años 80 hasta la actualidad, fue acuñado por la academia española, y describe a aquellas mujeres que, al casarse con hombres blancos europeos, optan por quedarse en España sin un objetivo definido más allá de la unión matrimonial.

A primera vista, la idea de la migración rosa evoca imágenes de romanticismo, sin embargo, la realidad es más compleja para las mujeres, quienes al ser migrantes sin documentación en regla se enfrentan a una serie de vulnerabilidades que las mantienen atrapadas en situaciones precarias, con escaso acceso a servicios básicos como la salud y educación?.

Además, si viven alguna situación de violencia es difícil notarla, porque bajo esa etiqueta automáticamente se cree que están protegidas por su unión matrimonial.

Violencia es violencia

En entrevista para El Heraldo Media Group, el Cónsul de México en Madrid, Isaías Noguez, compartió la relevancia del papel que juegan las autoridades respecto al concepto de violencia: “No hay una más grave que la otra y hay que tener cuidado cuando se quiera caracterizar”, señaló.

Aseguró que en muchas ocasiones las familias desde España o México desean brindar ayuda a las víctimas de violencia pero a menudo no lo hacen de la manera más adecuada, generando que la víctima se sienta aún más aislada al no contar con un entorno cercano. De ahí la importancia del actuar de los familiares al detectar indicios graves de violencia o abuso, la inmediatez en la denuncia es fundamental, ya que muchas veces la víctima no es plenamente consciente de la realidad que enfrenta.

Reconocerse como víctimas

El Proyecto Data Culturing Human Trafficking del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, destaca que la mayoría de los casos de explotación sexual se originan a través de las redes sociales. Las víctimas, quienes a menudo forman parte de la migración rosa, no se reconocen como tales debido a la creencia de haber dado consentimiento al conectar con los perpetradores en línea. La transparencia es clave para poder recibir ayuda y acudir a embajadas o consulados a tiempo.

