Acusan de "trato cruel" a un hotel para perros y gatos en la Cuauhtémoc

Vecinos de la colonia Morelos denunciaron que el “Hotel para Perros y Gatos Abandonados” de la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra al interior en abandono, y dando “un trato cruel” a los animales que han sido resguardados por parte de las autoridades.

De acuerdo a colonos de la zona, pueden pasar hasta tres días para que alguna persona encargada de este lugar acuda a dar alimento, bebida y chequeo general a los perros y gatos que se encuentran ahí.

“Tienen a los perros y gatos en jaulas todo el tiempo, y estas son demasiado pequeñas para algunos. Nunca los sacan a pasear, ni a tomar el sol pese a que hay espacio para ello. No limpian los espacios, puedes llegar y ver pipí y heces fecales de días, no les dan de comer. No hay un trato digno por parte del personal de este lugar”, señaló una vecina.