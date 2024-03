Yosimar García fue víctima de desaparición forzada por parte de las autoridades de Sinaloa: María Isabel Cruz

El pasado 26 de enero se cumplieron 7 años de la desaparición del joven Yosimar García Cruz, un policía municipal de Culiacán quien fue llevado de su hogar, al igual que a una decena más de elementos, luego de haber atendido el reporte de la detonación de una bomba, ocurrida en la salida norte de la capital sinaloense. Al poco de ser secuestrado y desaparecido, su madre María Isabel Cruz Bernal fundó la Asociación Civil Sabuesos Guerreras, de la cual actualmente es su presidenta, la cual alberga a mil 800 familias, lo que convierte a esta AC en uno de los grupos de mujeres buscadoras más grandes de todo Sinaloa.

Así lo contó en entrevista con Jorge Rodríguez en el Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio, en donde además habló acerca del secuestro de 66 personas ocurrida en Culiacán el viernes pasado, de lad cuales hasta este domingo se desconoce el paradero de 8 de ellos.

"Es triste y lamentable esta situación que pasó el fin de semana, creo que todos los sinaloenses y toda la sociedad estamos indignados que se hallan llevado a niños, niñas y mujeres que no tenían nada que ver, pero dijera el gobernador que 'Son cosas que pasan', pero como no les pasan a ellos, pues eso no importa", enfatizó Cruz Bernal.

"Tenemos que aguantar ser víctimas de los pactos con la delincuencia organizada"

María Isabel Cruz Bernal fundó la Asociación Civil Sabuesos Guerreras, la cual alberga a mil 800 familias. FOTO: Especial

María Isabel Cruz Bernal aseguró en la entrevista que es lamentable que la sociedad tenga que soportar el resultado de los acuerdos que los gobiernos en turno pactan con la delincuencia organizada:

"Si a ellos les pasara, los encuentran rapidísimo, no pasaría ni una noche privados de su libertad: tristemente la sociedad tenemos que aguantar ser las víctimas de los pactos que ellos mismos hacen con la delincuencia organizada", declaró.

Dejé de ser madre para convertirme en una rastreadora: María Isabel

María Isabel aseguró que desde aquel 26 de enero de 2017, fecha en que Yosimar García Cruz desapareció, dejó de ser madre para convertirse en una rastreadora: "Desde esa fecha mi vida cambió totalmente, dio un giro de 360 grados, dejé de ser madre de casa para convertirme en una rastreadora, en una investigadora, abogada, sicóloga, y aquí seguimos."

"De ese bombazo no hay nadie que explicara qué fue lo que pasó," narró María Isabel a El Heraldo Radio. FOTO: Especial

Aún recuerda con claridad cómo fue aquella jornada en que su hijo fue desaparecido, junto a otros 11 policías de Culiacán: "Yosimar es un policía municipal que en el 2016 acude a un llamado de un bombazo en la salida norte a unos militares. Como primer respondiente él llega a ayudar a esos militares y era un grupo de 12 policías que levantan a los heridos y los empiezan a distribuir en los diferentes hospitales. Tres meses después todo ese grupo de 12 policías fueron desaparecidos y otros fueron asesinados."

"De ese bombazo no hay nadie que explicara qué fue lo que pasó," continuó; "el último policía que quedaba vivo y que podría dar testimonio de lo que había pasado ahí fue asesinado en el mismo 2017 en mayo, en la entrada de la puerta municipal donde un exgobernador, un Osorio Chong, un Cienfuegos, lo mandaron a comprar tacos y era él y le metieron 700 balazos."

Yosimar, víctima de desaparición forzada por parte de las mismas autoridades

María Isabel asegura que Yosimar fue víctima de una desaparición forzada por parte de las mismas autoridades, y enfatiza que siete años después de los hechos sigue en su búsqueda: "a raíz de eso me empiezo a dar cuenta que nadie lo buscaba más que yo.

Al ser cuestionada acerca des i han recibido apoyo por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, María Isabel asegura que actualmente como mujeres y madres buscadoras se encuentran en el abandono total por parte de las autoridades estatales y federales:

"Al principio Rubén Rocha Moya, igual que el Presidente de la República que recibió a las madres buscadoras, nos recibía y que después ya no las quiso recibir, entonces el gobernador incluso el año pasado se nos dio un recorrido por el Centro de Resguardo e Identificación Humana (...) Según lo entregaba en diciembre de 2023 y solo ha quedado en el recuerdo porque no está ni terminado y no tiene personal. Entonces creo que estamos en el abandono total, estamos solas como siempre y solas tenemos que seguir avanzando y luchando en este caminar tan largo", concluyó.

