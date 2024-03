Nissan Mexicana: Fomentan la igualdad de género

En enero de 2022, Nissan Mexicana firmó el acuerdo de los Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP’s, por sus siglas en inglés), el cual comprende siete principios que orientan a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género, siendo la primera empresa en México en obtener dicha consigna, lo que se ve reflejado en el impulso que se la da a la mujer dentro de la empresa, en todos los puestos de trabajo.

LUCIANA HERRMANN

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA DE NISSAN MEXICANA

“Invitar a la sociedad para que vea este movimiento, no como un movimiento de mujeres, sino como un movimiento que aporta a la innovación y que deja una huella positiva en la sociedad”.

Con dos décadas dentro de la industria automotriz, de las cuales, ocho años ha sido parte de Nissan, Luciana Herrmann es la actual directora de Comunicación Corporativa: “Somos responsables de la comunicación que se hace hacia el interior de la compañía, promoviendo la conexión entre los empleados y la marca, contando las mejores historias sobre Nissan”, explica en entrevista Herrmann quien además es responsable del contacto con los medios de comunicación, así como de los mensajes hacia el público.

Originaria de Brasil, la directiva afirma que le gusta ver los retos “como oportunidades”, tal como lo hizo cuando se le presentó la oportunidad de mudarse a México, “fue un momento de vida en que todo se juntó”, enfatiza pues, además de su vida profesional, hace poco menos de dos años se había convertido en mamá.

“Tuve que demostrar toda la fortaleza que tenemos como mujeres y líderes para conducir de la mejor forma nuestra carrera, ser flexibles y tener la inteligencia emocional para equilibrar todas las cosas”, enfatiza.

De la presencia de las mujeres en la alta dirección Luciana afirma que “existe una gran conversación” alrededor del tema de la diversidad y la inclusión, “son pasos importantes los que se están dando y esto está generando educación y conocimientos, no sólo para las mujeres, sino también para los hombres”.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

DIANA TORRES

DIRECTORA GENERAL DE NISSAN IMPORTERS BUSINESS UNIT PARA AMÉRICA LATINA

“A medida que tú creces y empiezas a tener poder, tú tienes que utilizar ese poder bien. Esa para mí es la mayor responsabilidad que uno tiene”.

“Te voy a ser muy honesta, la gente siempre duda de tus capacidades”, asevera Diana Torres, directora general de Nissan Importers Business Unit para América Latina al preguntarle sobre los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera; sin embargo, a pesar de las barreras, Torres ha tenido la “oportunidad de aportar” y de crecer en este sector.

Con 12 años dentro de Nissan, en los que ha trabajado en distintos países y en los que ha tenido seis cargos diferentes, actualmente es “la responsable de 34 países en América Latina, donde manejamos desde la estrategia comercial hasta los resultados financieros para la compañía”.

Desde su cargo actual, Torres considera que “lo importante es empezar a abrir caminos, porque nos hemos dado cuenta, como compañía, que la diversidad es clave”, ya que, “cuando tienes equipos que son diversos, empiezas a tener nuevas ideas de cómo hacer las cosas”.

El tema de la autoconfianza fue otro de los tópicos que la directiva abordó durante la entrevista. “Nosotras muchas veces tenemos esa vocecita que no dice “no puedes”, por lo que para ella es fundamental tener sponsor, alguien que te impulse en dichos momentos.

“Si alguien me pregunta ‘¿Quién ha sido tu mayor sponsor?’ Mi papá, un hombre, él es mi mayor sponsor, porque desde que era niña fue el que me dijo que no hay límites y ahí es donde yo también digo a la gente que cada hombre, cada persona tiene una mujer de la que puede ser sponsor”.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

CLAUDIA RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE POSVENTA DE NISSAN MEXICANA E INFINITY

“Las mujeres hoy que estamos en puestos de toma de decisiones si creemos que con nuestro trabajo tenemos que ir pavimentando el camino para todas las nuevas generaciones que vienen”.

Hace 28 años, Claudia Rodríguez incursionó en la industria automotriz; en Nissan está a punto de cumplir ocho años, empresa en donde ocupa el cargo de directora de posventa de Nissan Mexicana e Infinity.

“En posventa vemos todas las necesidades de nuestros clientes después de que adquieren un vehículo. Cuando lo tienen que llevar a servicio, cuando necesitan alguna parte, cuando chocan y tenemos que dar servicio con las aseguradoras, body shop, hojalatería, pintura, todo eso, acá está”, explica Rodríguez.

De su ingreso a esta industria, Claudia recuerda que fue la única mujer que no ocupaba el puesto de secretaria. “Si ahorita estamos hablando de liderazgo femenino en la industria automotriz, en la que todavía hace falta inclusión y equidad de género y tal, imagínate, hace 28 años”, por lo que no sólo para ella, sino para todas las mujeres que ocupan un puesto de liderazgo dentro de la empresa, entienden que “a un gran poder, viene una gran responsabilidad”, por lo que están comprometidas con abrir camino para las generaciones que vienen detrás.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

VICTORIA ORTIZ

DIRECTORA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

“Estoy convencida de dos factores muy importantes para el crecimiento, desarrollo y aceptación propia: la educación y contar con una red de apoyo”.

“Como control de producción, nuestra responsabilidad es asegurar la cadena de suministro de todas las partes para el ensamble de los vehículos en las plantas”, explica sobre su labor Victoria Ortiz, directora de Control de Producción, quien cuenta con 35 años dentro de la industria.

“Creo que el mayor reto de los que he enfrentado ha sido que me tocó ser, dentro de la manufactura, la primera mujer en varias etapas de mi vida”, asevera la ingeniera de profesión. Actualmente, el panorama ha cambiado pues ya “hay varias mujeres funcionarias importantes, muy talentosas”. Sin embargo, cuando ella empezó recuerda que no contaba con tantas facilidades y apoyos que la mujeres están comenzando a tener, como lo son los baños para mujeres y las salas de lactancia.

Al preguntarle sobre qué hace falta en la industria para que haya más inclusión femenina, Victoria aseguró que “estoy convencida de dos factores muy importantes para el crecimiento, desarrollo y aceptación propia: la educación y contar con una red de apoyo”.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

PAL