El proceso electoral llegará a buen puerto y con paz para cumplir con la finalidad de toda democracia: Mónica Soto

Al garantizar que el proceso electoral llegará a buen puerto, con paz, para cumplir con la finalidad de toda democracia, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, aseveró que México tiene un sistema democrático que se consolida cada vez más a través del fortalecimiento de sus instituciones y de la participación de la ciudadanía.

“Expreso mi convicción y reitero mi compromiso con la autonomía y la independencia e imparcialidad que seguirá rigiendo nuestra actuación. Nada ni nadie habrá de presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, sostuvo Soto Fregoso.

Desde el Salón de Plenos de la Sala Regional Toluca, donde participó con motivo de la sesión solemne del Informe anual 2022-2023, hizo un llamado a todas las magistraturas electorales del país para que, de cara a la jornada comicial del 2 de junio próximo, no se dejen presionar y no permitan ninguna intervención de fuerza alguna que no sea la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Se trata de un llamado respetuoso para mantener el alto estándar jurídico y democrático que caracteriza al TEPJF, para actuar con plena independencia y autonomía sin temor a los combates de los diversos actores políticos que busquen poner en entredicho la impartición de justicia electoral, porque pueda convenir en algún momento a sus intereses.

“No permitamos ninguna intervención de fuerza alguna que no sea la Constitución y las leyes que de ella emanan. Renovemos fuerzas y entreguémosle a la sociedad mexicana la certeza de que su voto está plena y completamente garantizado y será protegido por estas instancias de impartición de justicia”, puntualizó.

Se hizo un llamado a la sociedad civil para acudir a votar el próximo 2 de junio

En tanto, convocó a todas las instituciones del Estado mexicano para que desde el ejercicio de sus funciones y competencias se garantice la libertad y la seguridad para el ejercicio del voto y el respeto a la decisión ciudadana en las urnas, a través de su actuación independiente, imparcial, profesional, transparente y eficiente.

Instó a las magistradas y magistrados de Sala Superior y salas regionales a mantener el alto estándar jurídico y democrático que ha caracterizado las decisiones de este Tribunal Electoral. “Actuemos como hasta ahora lo hemos venido haciendo: con plena independencia y autonomía, sin temor a los combates de los actores o actoras políticas, que busquen poner en entredicho la impartición de justicia”, agregó.

En el marco de la sesión solemne del Informe anual 2022-2023 de la Sala Regional Toluca, correspondiente a la V Circunscripción Plurinominal, presentado por el magistrado presidente de esta instancia jurisdiccional, Alejandro David Avante Juárez, la magistrada presidenta del TEPJF, también llamó a la sociedad civil para acudir a votar el próximo 2 de junio a la “fiesta por la inclusión, por la democracia y por la decisión libre e informada”.

Al tomar la palabra, el magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera destacó el desafío que plantea la elección del 2024. Se prevé la disputa de más de 20 mil cargos, con una convocatoria electoral que alcanza a 98 millones de mexicanas y mexicanos. Este proceso requerirá un despliegue logístico sin precedentes, con la instalación de más de 170 mil casillas en todo el territorio nacional, y la capacitación de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos para recibir, escrutar y llenar las actas el próximo 2 de junio.

