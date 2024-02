Elección de jueces debe ser por méritos y no por consideraciones políticas: magistrado Felipe de la Mata

Jueces no constitucionales no deben elegirse mediante el voto alertó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, al dictar una Conferencia Magistral “Independencia Judicial” en la Sala de Juicios Orales del Centro Universitario de Tonalá de la UdeG, donde planteó que estos deben ser seleccionados por sus méritos y sin la injerencia de otro poder y -sobre todo- sin las consideraciones políticas o de los entes partidistas.

Una resolución jurídica sólo puede ser emitida por un juez independiente, y si un juez pierde su independencia, se convierte en un político, planteó el magistrado electoral al preguntar a los alumnos de la Facultad de Derecho: ¿Qué es la independencia judicial? Respondió: “Es una actitud que deben tener los jueces. Una actitud de neutralidad frente a las partes, frente a los órganos de gobierno diferentes al Poder Judicial”.

Dijo que si un juez pierde su independencia, se convierte en un político. Foto: Especial

Parafraseó a quien fuera magistrado presidente del Tribunal Electoral en 2005-2006, Leonel Castillo, “No hay presiones, sino presionados. Las presiones más grandes pueden venir y puedes dejarlas pasar. El problema es que te sientas presionado”.

La importancia de la independencia judicial, sentenció, radica en garantizar la división de poderes.

“Si no hay independencia judicial no hay división de poderes. Si no hay división de poderes no puede hablarse en los hechos realmente de una Constitución. En los hechos dejaría de ser un Estado constitucional para convertirse en un Estado”, indicó el ex magistrado de la Sala Regional Especializada con sede en la CDMX, así como secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral de 1998 a 2011.

La Conferencia Magistral formó parte de las denominadas Brigadas Electorales que realiza la Escuela Judicial Electoral en el país y que en esta ocasión se realizaban en el estado de Jalisco, pero que continuarán por todas las entidades del país con comicios de gobernador el próximo 2 de junio.

Para garantizar la independencia judicial, consideró que se debe asegurar -a la vez- las remuneraciones de los jueces sin que estas sean “fastuosas”, así como una selección o elección de éstos sin criterios políticos o la inamovilidad de los mismos, entre otras acciones.

BRC