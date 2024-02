INE rebaja 17.2 millones de pesos en multas a partidos políticos por irregularidades en gastos de precampaña

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rebajó en 17.2 millones de pesos las multas a paridos políticos por irregularidades en sus gastos de precampaña.

En sesión del Consejo General del órgano autónomo se aprobó bajar las sanciones contempladas de manera global de 68.1 millones de pesos a 50.9 millones de pesos a partidos políticos en la etapa de precampaña, debido a que se registraron adendas y erratas de la Comisión de Fiscalización, las cuales llegaron ayer por la noche.

Morena, el más sancionado

Foto: Especial

El partido político más sancionado es Morena con 39.16 mdp, es decir el 73 por ciento del total de las sanciones. Seguido por Movimiento Ciudadano con 3.4 millones de pesos, Partido Revolucionario Institucional (PRI) con tres millones de pesos y Acción Nacional con tres millones de pesos.

A todos los partidos se les rebajaron las sanciones, por lo que algunos consejeros se mostraron en contra, pues afirmaron que debe haber sanciones ejemplares por las irregularidades en la fiscalización.

¿Por qué se impusieron las multas?

Las conductas más relevantes por las que se sancionó a partidos políticos son eventos no reportados, gastos no reportados de propaganda en Internet, eventos posteriores y presentación de informes de precampaña fuera de los mecanismos establecidos.

El consejero electoral Jorge Montaño indicó que se revisaron 818 informes de regresos y gastos de precampaña para cargos de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.

También se realizaron mil 992 monitoreos de propaganda en vía publica, 48 testigos de monitoreo de medios impresos y los partidos reportaron ingresos por 212.1 millones de pesos y egresos por 213.5 mdp.

La consejera Norma Irene de la Cruz aseguró que el INE está fiscalizando en tiempo y forma conforme al marco normativo, además destacó que el 70 por ciento de las sanciones se deben a egresos no reportados, 11 por ciento a egresos no comprobado por propaganda contratada en Internet y 9 por ciento por informes de precampaña que no se presentaron en los tiempos establecidos.