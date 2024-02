Latina que hace historia

Con una vida llena de perseverancia, esfuerzo y enfoque es como la colombiana Diana Trujillo, nueva directora de vuelo del Centro de Control de Misión del Centro Espacial Johnson de la NASA, ha logrado convertirse en un referente en el ámbito científico.

Inspirada por biografías de mujeres astronautas y, pese al miedo e inseguridad que sentía en ese momento, fue como Trujillo se aventuró a estudiar ingeniería aeroespacial “a mi me gusta decir: me tiré a la piscina para ver si podía nadar”, dijo en entrevista para Mente Mujer.

“Empezando con la universidad yo no me quería atrever a estudiar algo difícil porque yo estaba preocupada de pronto que no era lo suficientemente inteligente, no lo iba a entender, obviamente no sabía inglés cuando llegué acá a Estados Unidos. Entonces había esta perspectiva de mí (…) de ‘no soy Einstein’”, platicó.

Diana Trujillo

Foto: (Cortesía)

El papel de la latinoamericana en la NASA ha traído grandes éxitos, anteriormente trabajó como supervisora del grupo de planificación y secuenciación integrada para misiones de superficie en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. En ese cargo, apoyó las operaciones de misiones en Marte.

Asimismo, se desempeñó como jefa de misión para Perseverance, el vehículo explorador de la NASA en Marte, donde fue responsable del equipo de comando táctico del rover y del equipo que analizó la telemetría del robot para determinar su salud y su estado.

Trujillo considera que un aspecto que influyó de manera importante para darle impulso y seguir su sueño fue el apoyo que recibió de la comunidad latina en Estados Unidos, y entender que “como latina nosotros trabajamos duro y no nos damos por vencidos y no importa qué hora es y no importa qué tengo que hacer, pero lo voy a buscar, (…) entonces eso fue lo que yo apliqué”, agregó.

Durante la entrevista, la ingeniera compartió que una de las lecciones más importantes que aprendió durante su trayecto profesional fue el darse cuenta que el ámbito profesional y personal son lo mismo, por lo que deben encajar, pues considera que en ambos “tú eres la misma persona” y “lo que te gusta, te gusta en la casa y en el trabajo”.

Diana Trujillo

Foto: (Cortesía)

Ahora que se graduó como directora de vuelo de la NASA tiene la posibilidad de contribuir en una forma de la exploración del espacio con los seres humanos que se va a quedar. Por lo que tiene como objetivo que su trabajo se quede y sea útil para las generaciones que vienen.

“Mi expectativa es que la base de lo que nosotros estamos trabajando se quede por mucho tiempo y que la gente que viene detrás de nosotros pueda construir encima de esa base”, detalló.

"La primera etapa de mi vida fue reconocer que tenía todo que perder, pero así perdiera todo no tenía nada que perder, porque sino iba a hacer lo que mi corazón quería igual lo iba a perder todo", Diana Trujillo.

El 2 de febrero, se graduó como directora de vuelo de la NASA.

En 2021, recibió la Cruz de Boyacá, el más alto honor que el gobierno de Colombia otorga a sus civiles.

Diana Trujillo nació en Cali, Colombia.

Trujillo, junto con 6 miembros más, supervisarán las operaciones de las misiones de la Estación Espacial Internacional, de la tripulación comercial y del programa Artemis.

Por Sayuri López Zamora

EEZ