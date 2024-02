IMSS fortalecerá red de donación de órganos y tejidos, y abrirá más espacios para trasplante renal

Con el objetivo de incrementar el número de trasplantes que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante este año se tiene proyectado fortalecer la red de donación de órganos y tejidos, así como abrir nuevos programas para trasplante renal, con la finalidad de beneficiar a un mayor número de pacientes que se encuentran en espera de este procedimiento y que es la única alternativa para aumentar su sobrevida.

La doctora Érika Rivera Durón, jefa de área de Trasplantes de la Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, destacó que actualmente la red de donación de órganos y tejidos cuenta con 87 hospitales de Segundo y Tercer Nivel de atención y se planea sumar al Hospital General de Zona (HGZ) No. 252 de Atlacomulco, Estado de México; HGZ No. 1 de Oaxaca; Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” y HGZ No. 32 de Villa Coapa, ambos en Ciudad de México.

Durante 2023 se realizaron 3 mil 392 trasplantes totales

Indicó que también se tiene considerado aperturar programas de trasplante renal en el HGR No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, el HGZ No. 1 de Aguascalientes y el HGZ No. 1 de La Paz, Baja California; al momento, el Seguro Social cuenta con 19 unidades hospitalarias en donde se realizan estos procedimientos.

En ambos casos, se requiere continuar con la capacitación de recursos humanos para formar coordinadores hospitalarios de donación, cirujanos de trasplante, anestesiólogos, nefrólogos y enfermeros especialistas, con el objetivo de otorgar una atención integral al paciente pre y postrasplantado.

Detalló que, durante 2023 se realizaron 3 mil 392 trasplantes totales, de los cuales mil 582 fueron de riñón, mil 267 de córnea, 424 de células hematopoyéticas, 91 de hígado, 27 de corazón y uno de pulmón. Además, se efectuaron mil 608 donaciones cadavéricas, de las cuales mil 354 fueron de tejidos y 254 de tipo multiorgánico.

La doctora Rivera Durón resaltó que fue posible rebasar las metas planteadas del 2023, tres por ciento en el caso de trasplantes y en 19 por ciento en donaciones cadavéricas, esto gracias a las Jornadas Extraordinarias de Continuidad de Servicios de Salud que se realizaron en hospitales de todo el país.

Afirmó que, el Seguro Social está preparado para incrementar el número de donaciones y trasplantes en un seis por ciento, de manera anual y en forma sostenida, con la finalidad de disminuir la lista de pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en espera un trasplante, de los cuales, más de 14 mil requieren de riñón.

Aseguró que, ante mitos y desinformación respecto a la donación y trasplante, la sociedad debe estar tranquila y segura de que en México este proceso se realiza conforme a la Ley y con la finalidad de beneficiar a pacientes que requieren una nueva oportunidad de vida.

“Es importante mencionar que una donación altruista es un regalo de vida, que tiene una trazabilidad estrechamente vigilada, por lo que la donación y el trasplante de órganos y tejidos no se puede realizar en cualquier hospital, debe estar siempre autorizado por una institución federal”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a la población mexicana para tomar la decisión de ser donadores, registrarse en la página http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse como persona donadora y expresar a su familia y amigos esta voluntad.