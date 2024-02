Desalojan a manifestantes de Matías Romero que bloqueaban las vías del tren, hay dos detenidos

Durante la mañana de este miércoles 14 de febrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el desalojo y la detención de dos personas que se manifestaban en las vías del ferrocarril en la población de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Los cerca de 40 extrabajadores de ferrocarriles, realizaban la protesta para exigir un aumento en el pago de sus pensiones, ya que actualmente el monto que reciben no les permite cubrir sus necesidades básicas.

Alrededor de las 9:00 de este día, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que recorre este tramo que conecta a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, detuvo su marcha, ante la presencia de los manifestantes.

Y fue en ese momento que los elementos de la Marina comenzaron a implementar el operativo para el desalojo de las personas, logrando la detención de José Luis Godínez, quien encabezaba la manifestación y otra persona más que se encontraba en la protesta de los jubilados.

Tren retoma su marcha

Tras lograr mover a los manifestantes, el tren retomó su marcha y continúo con su ruta hacia Veracruz, mientras tanto en el lugar permanecieron los elementos de seguridad para el resguardo de estas vías del ferrocarril.

Los inconformes señalaron que llevan más de 18 meses de diálogos con el gobierno federal, pero a partir de la entrada de Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación, tras la salida de Adán Augusto López, se han frenado las negociaciones.

Los ex trabajadores señalan que entre las demandas presentadas también solicitan atención médica, y otros derechos laborales con los que actualmente no cuenta, sin embargo, hasta la fecha no han logrado ningún acuerdo con las autoridades federales.

Tras el desalojo, señalaron como un acto de represión en contra de la protesta que realizaban y advirtieron que continuarán con sus acciones para exigir ahora la libertad de los detenidos por los elementos de seguridad.

