IMSS y gobierno de Nuevo León avanzan en fortalecimiento de infraestructura y capacidad de atención médica

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informaron sobre avances en temas de salud para fortalecer la infraestructura, la capacidad de atención y respuesta a derechohabientes y población sin seguridad social, así como proyectos de crecimiento empresarial y la próxima sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una rueda de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el titular del Seguro Social informó que Nuevo León es uno de los estados más importantes para el IMSS en términos de derechohabiencia, porque el crecimiento del empleo en el estado ha tenido una recuperación extraordinaria luego de la pandemia de COVID-19. En 2023 Nuevo León cerró con un millón 848 mil trabajadores adscritos al Instituto y actualmente hay 4 millones 331 mil personas derechohabientes que reciben servicios en el modelo de atención ordinario.

Visitaron los Hospitales de Especialidades No. 25 y de Cardiología No. 34 de Monterrey, el Hospital General de Zona de Apodaca y el Centro de Seguridad Social No. 1. FOTO: IMSS

Zoé Robledo reconoció el crecimiento del empleo en Nuevo León

El titular del IMSS reconoció el trabajo del gobernador Samuel García porque el crecimiento del empleo en estos últimos tres años ha sido del 14.9 por ciento.

Dijo que se ha hecho inversión en equipo médico y remodelación de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34, que recibió dos gammacámaras, sala de angiografía biplanar, equipos de ultrasonido, renovación de tres pisos, instalaciones hidrosanitarias y vestidores, con inversión de 123 millones de pesos (mdp). En la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 se destinaron 120 mdp en aceleradores lineales, equipos de ultrasonido, mastógrafos y remodelación del piso de pediatría. También se canalizaron recursos para contar con un resonador magnético en el Hospital General No. 61 de Apodaca

Explicó que también se hacen inversiones en materia de prestaciones sociales, entre ellas, en los teatros, y el deporte, donde se rehabilitó la alberca semiolímpica en el Centro de Seguridad Social No. 1 de Monterrey, con una inversión de 20 mdp.

Supervisaron la remodelación de la alberca olímpica que beneficiará a la población derechohabiente de la región. FOTO: IMSS

Se abrieron nuevos espacios para atender a la gente

Añadió que en el Hospital de Santa Cecilia, operado por la Central Independiente, dio atenciones para COVID-19 y posteriormente se adquirió para incorporarlo al Seguro Social para que brinde atención en traumatología y ortopedia.

Zoé Robledo refirió que se pusieron en funcionamiento en este periodo la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios más 5 de Enfermera Especialista en “Apodaca Metroplex”, la extensión hospitalaria del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2, que fue parte de las ampliaciones que se hicieron con Cemex durante la pandemia y que se suman para la atención de otros padecimientos.

Abundó que también se cuenta con la UMF No. 72 en El Carmen, adecuaciones a farmacias a guarderías directas del IMSS que se ampliaron y las remodelaciones de diversa UMF. “Entramos en un proceso muy complejo, muy retador que era remodelar y rehabilitar todos los quirófanos del IMSS de todo el país: 803 quirófanos que entraron en remodelación, aquí en Nuevo León fueron 22 de los 24 quirófanos de los hospitales de Segundo Nivel y que ya fueron concluidos”.

Indicó que las obras para su conclusión en este año son la UMF “Los Cometas” de 15 consultorios en el municipio de Juárez y que tiene un avance del 55 por ciento, la UMF “Santo Domingo” de 15 consultorios en el municipio San Nicolás de los Garza con un avance del 84 por ciento y la remodelación de la UMF No. 15 de 34 consultorios en Monterrey.

Inauguraron equipamiento médico y la remodelación del área de Pediatría, además estuvieron en el Centro de Seguridad Social No. 1 de Monterrey. FOTO: IMSS

El hospital de Santa Catarina tendrá 260 camas

Zoé Robledo comentó que se continúa con el proyecto más grande que se ha construido con el apoyo del gobernador estatal: el hospital de 260 camas en Santa Catarina. “Hablando con el gobernador y viendo hacia dónde iba a ser el crecimiento más grande de derechohabiencia, obviamente también por el tema de la inversión de Tesla que tiene en esta zona del área metropolitana, se decidió mover el hospital para Santa Catarina”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, destacó los avances del Hub Salud que se han realizado en la entidad y las que se planean en conjunto con la federación, las cuales garantizarán la atención médica de primer nivel a los neoleoneses y turistas rumbo al Mundial de FIFA 2026.

Dentro del Nuevo León Informa, resaltó que la inversión global que se destinó para fortalecer el sistema de salud asciende a los $7 mil 852 millones de pesos, entre proyectos del sector público (Servicios de Salud del Estado, IMSS e ISSSTE) y privado para contar con una gran infraestructura y talento humano.

“Nuevo León estamos listos para estos eventos, ya demostramos toda la infraestructura, el Corredor FIFA, museos, aeropuertos, vuelos, viajes, metro, túneles… hoy es un ejemplo de la coordinación que hay entre niveles y la complementación del sector privado que han convertido a Nuevo León en un HUB Hospitalario”, enfatizó el Mandatario Estatal.

Posteriormente, el director general del IMSS y el gobernador de Nuevo León acudieron al Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey. FOTO: IMSS

Podrían atender a más de 30 mil derechohabientes

Además, entre las obras recalcó la construcción del nuevo Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina, el cual es el proyecto más grande que se estima iniciará a en el último trimestre de este año, alrededor del mes de octubre.

“Es una gran noticia para Nuevo León que este hospital que vamos a tener en Santa Catarina, pues al fin en el fondo va a ser un hospital Regional de la Zona, entonces si con Tesla preveíamos de entrada de 7,000 a 10, 000 empleos el primer año, pues si llegan estas otras dos o tres, vas a tener ahí de entrada, unos 30,000 derechohabientes registrados para 2025-26”, apuntó García Sepúlveda.

Asimismo, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, doctor Mauricio Hernández Ávila, y la secretaria de Salud de Nuevo León, doctora Alma Rosa Marroquín, asistieron a la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 “Dr. Alfonso J. Treviño Treviño” de Monterrey, donde iniciaron operaciones los nuevos equipamientos y las remodelaciones; y visitaron el Hospital General de Zona No. 67 de Apodaca, donde se puso en marcha un nuevo equipo de resonancia magnética nuclear con anestesia básica y monitor de signos vitales para traslado de pacientes.

