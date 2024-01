Zoé Robledo: "IMSS-Bienestar y Régimen Ordinario, están presentes y con mayor fuerza en Acapulco"

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó que han estado presentes con mayor fuerza el IMSS-Bienestar y el Régimen Ordinario en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis el pasado mes de octubre, donde el propio H. Consejo Técnico institucional de inmediato fue solidario al aprobar medidas emergentes para atender las afectaciones en la región.

Al encabezar la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico celebrado en Acapulco y con la participación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el titular del Seguro Social añadió que dicho órgano institucional validó mecanismos para apoyar, tanto en materia económica con incentivos para los prestadores de servicios y con la posibilidad de hacer el plan de reconstrucción.

Zoé Robledo subrayó que dicha estrategia permitirá que regresen las unidades médicas a su plena operación y que se integren como siempre debieron haber estado, “a la altura del pueblo que atendemos”.

Explicó que desde antes de las afectaciones causadas por el fenómeno meteorológico en la entidad, el gobierno de México ha tenido como prioridad atender los retos sociales en Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas, sobre todo los que tienen que ver con la salud y, para ello, con el apoyo de la gobernadora es una realidad la federalización de los servicios sanitarios bajo el modelo IMSS-Bienestar.

El titular del Seguro Social recordó que fueron muchas las veces que se acudió a la entidad desde 2019 como parte de la gira de los hospitales de IMSS-Bienestar. “Siempre viendo el proceso de federalización hacia el IMSS-Bienestar, ocurriendo y que tuviera éxito en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y eso nos garantizará tener el éxito que necesitamos en el resto del país”.

El gobierno de México ha tenido como prioridad atender los retos sociales en Guerrero Créditos: Especial

Evelyn Salgado reconoce compromiso de Zoé Robledo

En su intervención, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, hizo un gran reconocimiento “al director general Zoé Robledo, al secretario general Marcos Bucio, a todo el personal Médico, al personal de Enfermería, al personal administrativo y a todos los que son esa parte toral y ese motor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Guerrero les quiere mucho, Guerrero les reconoce y les agradece toda su generosidad, toda su solidaridad, todo su apoyo. Sabemos que no estamos solas y que no estamos solos, eso quedó plenamente demostrado”.

“Gracias a todas, a todos ustedes, a este esfuerzo extraordinario también del IMSS y de todo el gabinete de Salud, que sin duda nos ha permitido poner en marcha las unidades de Primer Nivel en tiempo récord, porque desde el primer momento, yo no sé cómo le hicieron, porque no teníamos señal, no había teléfonos, no había mensajes, estábamos totalmente incomunicados, todo de manera rápida y eficaz, pues de inmediato se reestablecieron muchos de los servicios”, dijo.

Hubo, añadió, un gran compromiso por parte de los compañeros de Salud. Me estaba comentando el Maestro Zoé que varios compañeros estuvieron 48 horas sin descanso, sin dormir, sin estar en sus casas y sin que sus familiares supieran si estaban bien, pero ellos tenían un compromiso ineludible con el pueblo acapulqueño y con el pueblo de Coyuca de Benítez. Eso, aunque yo les diga mil veces gracias, no va a ser suficiente, porque han estado siempre al pie del cañón, han sido guerreras y guerreros en este huracán.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo también encabezó el Taller de Gestión Estratégica 2024 Créditos: Especial

Por su parte, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina, informó sobre las acciones que desde las primeras horas desplegó el Seguro Social para atender a la población afectada, entre ellas, una convocatoria para voluntarios a la que respondieron casi 11 mil.

Subrayó que en octubre se conformó un equipo desde la Unidad Médica, de Emergencias y Desastres, de Dirección de Prestaciones Médica y los más de 140 voluntarios para la atención sanitaria; también se contó con equipos estratégicos de las direcciones de Administración, Conservación, Abasto y Desarrollo e Innovación de Tecnologías, entre otras.

Duque Molina refirió que en todo momento estuvieron vigentes los servicios de Urgencias, Terapia Intensiva, Tococirugía e intervenciones quirúrgicas; se enviaron insumos para los trabajadores, se instalaron unidades móviles para dar continuidad a la consulta de Medicina Familiar, se atendió a pacientes que requerían diálisis, hemodiálisis y quimioterapia y se instalaron módulos de vacunación, así como Consulta Externa.

Añadió que esto fue en la etapa crítica del 17 de octubre al 2 de noviembre y posteriormente se llevó a cabo una reactivación gradual, segura y sostenible de los servicios y la vigilancia epidemiológica; actualmente toda la Consulta Externa se lleva en el estado de Guerrero y se fortaleció la atención oncológica.

La directora de Prestaciones Médicas dijo que el 12 de diciembre se autorizó el Acuerdo 344 con la participación de todas las normativas para el apoyo a derechohabientes, familiares, pensionados, jubilados y sus familias.

Por su parte, José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), recordó que esta confederación con respaldo de la Cruz Roja y la Fundación Cadena envió ayuda a la población que resultó afectada por el huracán Otis y se establecieron centros de acopio en sedes afiliadas generando más de 50 millones de apoyos.

Destacó la ayuda de la CONCAMIN Bajío, de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara del Transporte, entre otras organizaciones, porque se tiene un compromiso fiel con la reconstrucción de Acapulco.

En su participación, el consejero José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), recordó que desde el inicio de las acciones para apoyar al estado de Guerrero, las 257 cámaras confederadas que representa se convirtieron en centros de acopio para llevar todo lo que se pudiera a la población afectada por el huracán Otis.

Previo a la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, encabezó el Taller de Gestión Estratégica 2024 y realizó un recorrido de supervisión a diversas unidades médicas de la región.