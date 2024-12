Ratifica cacería total

El presidente electo Donald Trump subrayó que llevará a cabo deportaciones masivas de quienes viven ilegalmente en Estados Unidos, incluso ciudadanos que son parte de familias con indocumentados, buscará acabar con la ciudadanía por nacimiento y ofreció hacer 'algo' por los Dreamers.

En una entrevista con la cadena NBC, Trump aseguró que en su campaña de deportación los primeros en ser expulsados serían los criminales convictos.

Entrevistado por Kristen Welker, moderadora del programa político Meet the Press, Trump aceptó que no podría garantizar que sus proyectados aranceles a la importación de productos mexicanos, canadienses y chinos no tendrían impacto negativo sobre las familias estadounidenses."No puedo garantizar el mañana", manifestó.

Anunció que trabajará para extender los recortes de impuestos aprobados en su primer mandato, no impondrá restricciones a las píldoras abortivas y que en su primer día de gobierno indultará a sus seguidores amotinados del 6 de enero de 2001.

A pregunta sobre los blancos de deportación más allá de los criminales convictos, Trump anotó que "hay que hacerlo, y es algo muy difícil de hacer. Pero hay que tener, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente".

Créditos: (Especial)

Aceptó la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses se vean atrapados en las redadas y deportados con miembros de su familia que están aquí ilegalmente, o que podrían elegir irse.

Al responder a preguntas sobre familias donde algunos están en Estados Unidos legalmente y otros ilegalmente, Trump dijo: que "no quiero separar a las familias, así que la única forma es mantenerlas juntas y enviar a todos de regreso".

Pero consideró que "no hay otra opción", toda vez que en su opinión cuestan mucho al país. "Estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo".

Aceptó la posibilidad de hacer una excepción con los Dreamers. "Trabajaré con los demócratas en un plan", dijo, al elogiar a los

Soñadores que han conseguido buenos empleos, han iniciado negocios y se han convertido en residentes exitosos.

Buscará eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda, que está garantizada a cualquier persona nacida en suelo de EU.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

