Sophie Alexander visibiliza la vejez con su nueva película

Para Sophie Alexander retratar la vida de las personas de la tercera edad es vital, porque aún tienen necesidades que cubrir y además es una etapa a la que casi todas llegan, de ahí que considere que cada vez es más necesario tocar el tema en la ficción.

La actriz protagoniza la cinta “Días borrosos” que retrata la vida de “Emilia”, una mujer de 42 años de edad que desea ser madre, pero a su reloj biológico le queda poco tiempo y está al límite de poder lograrlo; y de “Felipe”, un exiliado chileno de 80 años, que espera con ansia que sus días terminen. Ambos parecen ser tan ajenos, pero al convivir y compartir sus días, se darán cuenta lo mucho que se llenan de vida y todo lo que pueden lograr.

“Cuando leí el guion y vi que hablaba de las personas mayores, me pareció que era esencial que esta historia se contara y llegara al cine, porque si bien la población a nivel mundial cada vez está más concentrada en la gente adulta, se habla muy poco de ellos, cuando es una población que va en ascenso y si tenemos la suerte nos va a tocar vivirla”, detalló la actriz.

“Felipe” es interpretado por Enrique Barruel, quien debutó como actor para esta cinta, luego de que la directora del filme, Marie Benito, encontró en él las características que buscó durante varios meses de búsqueda. Para que Barruel entendiera el lenguaje cinematográfico, ensayaron un mes entero toda la película, lo cual fue un reto también para Alexander.

Créditos: (Especial)

“Fue un proceso arduo, porque no sólo es un no actor, es una persona que no tenía conocimiento alguno del cine y tuvimos que explicarle desde cero, pero en cierto sentido eso me sirvió para darme cuenta de todo lo que implica ser actor, porque a veces lo damos por hecho”, contó.

También es la ópera prima de Benito, quien creó la historia inspirada en la soledad que vio en su abuelo, luego de que su esposa muriera, y en la vida de sus amigas que tenían el deseo voraz de ser madres y no lograban serlo, al final resaltó el tema del individualismo.

“Quería tratar el tema de la soledad moderna que se vive en las grandes ciudades. Desde un inicio eran dos vecinos que parecen distintos y van encontrando puntos de encuentro, porque me parece que los dos personajes, con sus respectivas edades, están al límite de su vida”, mencionó.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ