Rosa Icela Rodríguez se reúne con líderes de la CNTE

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunió con líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de "escuchar sus demandas y establecer acuerdos en beneficio de la educación del pueblo de México", notificó la funcionaria.

Mediante su cuenta de X @rosaicela_ compartio que en la reunión también estuvieron presentes Rocía Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; José Luis Rodríguez Díaz de León, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

"Esta tarde, junto con los subsecretarios de @SEGOB_mx, @arturomedinap y @RocioBarcenaM, así como el presidente magistrado del @TFCA_m, @Luis_diazdeleon; @SEP_mx y @STPS_mx, nos reunimos con líderes de la #CNTE para escuchar sus demandas y establecer acuerdos en beneficio de la educación del pueblo de #México @Claudiashein", se lee en la publicación compartida en redes sociales.

La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con líderes de la CNTE en Palacio Nacional, Pedro Hernández, líder de la sección nueve de la CNTE, señaló que tienen tres demandas fundamentales "la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que podamos recuperar nuestras pensiones solidarias, intergeneracionales, no umas, no afores. Que podamos avanzar en una reforma a la Constitución, el tercero constitucional, que nos ha puesto en un estado de excepción laboral. No solo es un tema de cambios, sino la transformación profunda de la educación y el tema del incremento de salario".

