CNTE se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

Por segunda ocasión, en los dos meses que van del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunieron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la jefa del Ejecutivo Federal. Pese a que la reunión se tenía programada a las 11 de la mañana, fue hasta cuarenta minutos después, a las 11:40 horas, cuando llegaron los líderes de la coordinadora.

En entrevista con medios de comunicación, Pedro Hernández, líder de la sección nueve de la CNTE, explicó que viene a resolver tres temas fundamentales, entre ellos, el aumento de salarios de los docentes, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, así como la desaparición de USICAMM y el mejoramiento de las condiciones laborales.

“Tres demandas fundamentales. La abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que podamos recuperar nuestras pensiones solidarias, intergeneracionales, no umas, no afores. Que podamos avanzar en una reforma a la Constitución, el tercero constitucional, que nos ha puesto en un estado de excepción laboral. No solo es un tema de cambios, sino la transformación profunda de la educación y el tema del incremento de salario”, explicó.