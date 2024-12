La televisión abierta sigue reinando en mercado de contenidos audiovisuales

De acuerdo con el reporte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer esta semana con relación a la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 (ENCCA 2024), que se habría levantado a mediados de este año, los contenidos que más consumen los mexicanos son los que se difunden por los canales de televisión abierta: 74% de los mexicanos prefieren esos contenidos.

Al revisar las preferencias de los mexicanos, según las sus repuestas a la encuesta, se observa que el grupo TelevisaUnivision sigue siendo el líder en la televisión mexicana, pues entre los cinco canales más vistos por las personas, tres son canales de ese gigante de los medios en español, encabezando la lista de las preferencias el canal Las Estrellas, con 50% de las menciones.

Los espacios con mayor preferencia televisiva

Créditos: Especial

Un dato que no debe pasarse por alto es que entre los mexicanos que reportan que prefieren consumir contenidos audiovisuales en canales de televisión abierta, el tipo de contenido que prefieren solo las noticias, categoría que fue reportada por el 50% de los mexicanos que prefieren los contenidos de los canales abiertos.

TelevisaUnivision siguen encabezando las preferencias

Las preferencias en los géneros televisivos

Créditos: Especial

Derivado de esta preferencia revelada, resulta útil revisar las preferencias reportadas por los encuestados en cuanto al consumo de los contenidos de canales de televisión abierta especializados en noticias. En esa categoría, se observa que el canal cuyos contenidos noticiosos consumen más los mexicanos es N+ FORO, que aparece mencionado por el 14% de las personas que reportan que prefieren consumir contenidos audiovisuales de canales de televisión abierta. Con 12%, aparece en segundo lugar ADN40, el canal especializado de Azteca. En tercer sitio aparece mencionado Canal 6, de grupo Multimedios. Nuevamente se observa el liderazgo de los contenidos difundidos en los canales de televisión abierta de TelevisaUnivision.

Por otro lado, quedó de manifiesto de nueva cuenta que aún en los sistemas de televisión restringida o de paga, los mexicanos reportan que prefieren o que ven más los contenidos de los canales de televisión abierta. De esta forma, entre todos los canales que se pueden ver en los sistemas de televisión de paga, en 2024, los mexicanos reportan que prefieren los contenidos de Canal 5, mencionado por el 51% de los encuestados, seguido de Las Estrellas, mencionado por el 50%; a estos les sigue en tercer lugar de preferencias el canal Azteca Uno, mencionado por el 50%.

Así que en los contenidos que se consumen a través de sistemas de televisión de paga, destaca que los producidos y transmitidos por los canales de TelevisaUnivision siguen encabezando las preferencias de los mexicanos.

Netflix se lleva las preferencias en contenido de paga

Por el lado del consumo de contenidos por Internet, los mexicanos reportan una preferencia por los contenidos ofrecidos por plataformas que no requieren pago, pues 49% de las personas que reportan consumir contenidos a través de plataformas digitales prefieren las que no requieren pago o que son gratuitas, frente a 30% que reporta preferencia por los contenidos de las plataformas que sí requieren pago. Entre las que no requieren pago, la plataforma ViX, también de TelevisaUnivision, encabeza las menciones, pues un 13% de los encuestados la mencionó como la opción cuyos contenidos consumen en mayor medida.

Los mexicanos reportan una preferencia por los contenidos ofrecidos por plataformas que no requieren pago

Créditos: Especial

Cómo sería de esperarse, las personas que reportan consumir los contenidos audiovisuales de las plataformas que requieren pago es mejor que las que no requieren pago. No obstante resulta interesante observa que la gran mayoría de las personas que consumen estos contenidos, reporta preferir la plataforma de Netflix, pues 82% de los encuestados la mencionan. Le siguen tres plataformas extranjeras como Disney, Prime Video y max. En quinto lugar, con 13% de las menciones aparece la primera plataforma con contenidos producido enteramente en español como es ViX.

En suma, son datos de gran utilidad, incluso para quienes diseñan políticas públicas para el sector de la televisión y los contenidos audiovisuales, que el IFT ha venido entregando todos los años casi desde su creación. Resultaría igual de útil que quien reemplazará al IFT, la ATDT, pueda continuar con este importante proyecto, idealmente es mejor tener siempre más información que menos.

Sigue leyendo:

De informar problemáticas sociales hasta hacer historia en el Cine Mexicano: Nicolás Alvarado aborda el legado de Silvia Pinal

Muere actriz de "Amor en Custodia" a causa de cáncer

srgc