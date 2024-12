Instituto Nacional de Migración desmiente acusaciones de engaño en el transporte a migrantes, garantiza atención digna

El Instituto Nacional de Migración (INM) rechaza versiones que señalan a la institución de engañar a las personas extranjeras que deciden abandonar su tránsito por caravanas y aceptan el servicio de transporte que les ofrecen autoridades migratorias para trasladarse a distintos puntos en los que cuentan con servicio médico y se revisa su condición migratoria.

El primer contacto que tienen al abordar los autobuses del INM, es con los Grupos Beta de Protección a Migrantes, quienes al momento les brindan líquidos para hidratarse y la atención inmediata que requieran.

El INM no ha recibido reclamos por parte de las personas extranjeras que han optado por esta ayuda, toda vez que al aceptarla expresaron no querer enfrentar más riesgos en su camino. En ningún momento el INM les ha prometido nada que la institución no haya cumplido.

Un trato digno a migrantes, el compromiso del INM

En el caso de las niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, así como los núcleos familiares, se canalizan para su atención y, en acato a la Ley de Migración, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo el principio del interés superior de la infancia, y la unidad familiar.

Con ello, el INM refrenda el compromiso de brindar un trato digno a quienes transitan de manera irregular en México y ponen en riesgo su integridad y la de sus familias.

