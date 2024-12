Autoridades disuelven caravana migrante en límites de Chiapas y Oaxaca 

La caravana migrante que avanzaba por el municipio de Tonalá, en la región Costa de Chiapas, fue disuelta este sábado por elementos del Instituto Nacional de Migración (Inami), que entregó permisos de tránsito por el país a los extranjeros que aceptaron esta forma migratoria.

Los más de mil 300 migrantes se dispersaron en los límites de Chiapas y Oaxaca, debido a que la mayoría aceptó esta forma migratoria múltiple para transitar por el país durante 20 días, sin embargo, cerca de 300 extranjeros decidieron ignorar este procedimiento y continuar a pie en su ruta hacia San Pedro Tapanatepec.

El activista Irineo Mujica criticó la estrategia del gobierno mexicano y señaló que se trata de una forma de engañar a los miles de migrantes que atraviesan por el sur del país.

“A la presidenta Claudia Sheinbaum le decimos que esta no es la política humanitaria que tanto presumen; sabemos que ha acordado con Estados Unidos frenar la migración a como dé lugar y este muro burocrático es la forma de hacerlo, sin golpes pero con ese desgaste físico, emocional y social de los compañeros migrantes”, dijo a El Heraldo de México.

Mujica Arzate apuntó que de esta manera los migrantes aceptan dichos permisos y en otras entidades, cuando avanzan hacia la frontera norte, son detenidos y retornados hacia Tapachula, donde iniciaron su ruta.

Por su parte, el Inami emitió un comunicado en el cual rechazó versiones que señalan a la institución de engañar a las personas extranjeras que deciden abandonar su tránsito por caravanas y aceptan el servicio de transporte que les ofrecen autoridades migratorias, para trasladarse a distintos puntos en los que cuentan con servicio médico y se revisa su condición migratoria.

“El INM no ha recibido reclamos por parte de las personas extranjeras que han optado por esta ayuda, toda vez que al aceptarla expresaron no querer enfrentar más riesgos en su camino. En ningún momento el INM les ha prometido nada que la institución no haya cumplido”, acotó.