SEDENA suma experiencia al gobierno de Armenta: designan a Protección Civil y enlace militar

El gobernador electo, Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para atender las necesidades prioritarias de Puebla. Enfatizó que uno de los ejes centrales de su administración será la bioética social, entendida como un enfoque integral para promover el bienestar y la justicia en todos los sectores de la población.

En este contexto, Armenta agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por permitir la incorporación de personal de alto nivel en el gobierno estatal que encabezará a partir del 14 de diciembre. Entre los nombramientos destacados, anunció que el Coronel de Infantería Bernabé López Santos, será el Coordinador General de Protección Civil; mientras que el Teniente Coronel, Ingeniero en Comunicaciones, Hipólito Osorio Serrano, fungirá como enlace del gobierno estatal con la 25 Zona Militar.

Foto: Especial

Adelantó que, a partir de enero, entrará en funciones la Policía Forestal para el cuidado de los bosques, la Policía Turística y la Universidad de las Ciencias Policiales, acciones que fortalecerán el sistema de seguridad pública en favor de las y los ciudadanos. Además, designó a Norma Layón Aarún, como directora general de Carreteras de Cuota de Puebla y a Yadira Lina Navarro, como secretaria de Turismo. Por su parte, José Ángel Castillo Bañuelos, asumirá la titularidad de la Coordinación de Compromisos de Campaña.

Durante la conferencia de medios, felicitó a Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, por su ratificación en el cargo. “El partido está en buenas manos”, afirmó Armenta, al destacar su liderazgo y compromiso para fortalecer el proyecto de transformación en Puebla.

Asimismo, Armenta extendió una felicitación a la “All Star Marching Band” por su próxima participación en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California, reconociendo su talento, dedicación y amor por la música. “Cuando las cosas se hacen con pasión y amor, se logran resultados extraordinarios”, subrayó al afirmar que Puebla es una tierra de campeones, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el arte, la cultura, las ciencias y la educación. Además destacó que la All Star Marching Band es un ejemplo claro de este espíritu.

