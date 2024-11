Quintana Roo lanza programa pionero para salvar vidas de niños con deficiencias congénitas cardíacas

Niños con problemas cardíacos congénitos recibieron una nueva oportunidad de vida, gracias al esfuerzo histórico de la Secretaría de Salud de Quintana Roo en colaboración con la empresa Medstent Comercial, ya que, se realizó la “Jornada Cardiológica de menores” en la sala de Hemodinamia del Hospital general de Playa del Carmen. Diez menores que van de los 3 meses a los 12 años de edad recibieron atención médica especializada cruciales para su salud y desarrollo.

Este programa, que cuenta con el respaldo de la gobernadora Mara Lezama y el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, tiene como objetivo principal ofrecer atención médica especializada a niños en situaciones vulnerables, garantizando que puedan acceder a procedimientos de alta complejidad que son cruciales para su salud y desarrollo.

Las cardiopatías congénitas representan uno de los problemas de salud más críticos en la población infantil, inclusive con consecuencias mortales.

Esta jornada se realiza del 14 al 16 de noviembre donde se realiza intervenciones invasivas que permite la recuperación de los menores de forma inmediata, “teniendo una nueva oportunidad de vida con sus familias”.

Un regalo de vida

La iniciativa se enfoca en aquellos que, por razones económicas, no pueden a acceder a estos procedimientos / FOTO: ESPECIAL

Imelda May Pat madre de una menor de 3 meses de nacida es beneficiada con esta intervención, la cual consideró como un “regalo de vida” no solo para su hija, si no para toda la familia, ya que no cuentan con recursos para ser atendida en otro sistema de salud.

“Lo más delicado es el corazón de nuestos hijos y hoy podemos estar agradecidos de tener este apoyo para verlos crecer en esta oportunidad de vida”, narró la madre.

La nueva iniciativa de Medstent y la Secretaría de Salud: “Jornada Cardiológica para Menores”, se enfocará en aquellos pacientes que, por razones económicas, no podrían acceder a este tipo de procedimientos en el sector privado, abriendo así la puerta a una vida plena y saludable para los pequeños.

La gobernadora Mara Lezama ha subrayado que en su administración: “todos los niños del estado tendrán la oportunidad de recibir la atención que necesitan. Siendo prioridad el cuidado integral de la población infantil y el fortalecimiento del sistema de salud”.

Más de 2 mil personas atendidas gracias a Medstent Comercial

Medstent Comercial, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la salud y es reconocida por la creación de la sala de hemodinamia más productiva del estado en el Hospital General de Playa del Carmen, donde ha atendido a más de 2,000 pacientes a lo largo de esos años.

“En Medstent, creemos que este programa va más allá de nuestros servicios regulares; es una oportunidad para transformar vidas y brindar esperanza a las familias”, declaró Efrén Martínez Basurto gerente comercial de Medstent Comercial.

Erika Morales encargada de la Sala de Hemodinamia en el Hospital de Playa del Carmen mencionó que el programa de “Jornadas Cardiológicas para menores” es un testimonio del poder de la colaboración entre el sector público y privado.

“Al unir nuestras fuerzas con instituciones como el Hospital General de Playa del Carmen, ampliamos el alcance de nuestros esfuerzos y demostramos que, trabajando juntos, podemos cerrar la brecha en el acceso a la atención médica de calidad”, enfatizó.

Efrén Martínez Basurto gerente comercial de Medstent Comercial explicó que es una intervención compleja realizada por el médico especializado con gran reconocimiento en la materia; Héctor Vicente Bayardo Solórzono y donde se cuenta con equipo en la sala similar a los que se tienen en sistemas de Salud de Estados Unidos y Europa.

Con este programa, Quintana Roo demuestra que, cuando la voluntad pública y la iniciativa privada se unen, el resultado es un futuro más brillante y saludable para todos los niños.

