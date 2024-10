Sonora será un puente para consolidar la relación comercial México-EUA

Con la última fase de la consolidación Capítulo Noroeste de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO (AMCHAM), la Cámara fortalece su compromiso de promover prácticas internacionales de negocios y crear un ecosistema colaborativo entre los sectores público y privado en la región, con sede en Hermosillo, Sonora.

Este hito, alcanzado gracias al respaldo de empresas de ambos lados de la frontera, marca el inicio de una nueva etapa para Sonora y su papel en la relación comercial entre México y Estados Unidos.

En el evento de firma de esta cuarta etapa, participaron Pedro Casas Alatriste, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de AMCHAM; el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; la Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs; el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y líderes empresariales.

El secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard, reconoció los esfuerzos de colaboración y afirmó que esta iniciativa acelera la integración entre Sonora y Arizona. “Son una esperanza y también un camino que se abre para el futuro de la relación entre México y EE.UU.” Al respecto, el Gobernador Durazo agradeció la confianza depositada en Sonora para albergar esta sede, un reconocimiento a su crecimiento económico impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles. “Nos sentimos muy orgullosos de que, tras 50 años de no abrir un nuevo capítulo, la Cámara Americana de Comercio en México haya elegido a Sonora como sede de su Capítulo Noroeste. Esto habla de que en materia económica estamos haciendo bien las cosas en Sonora”, declaró el jefe del Ejecutivo Estatal.

A través del Plan Sonora de Energías Sostenibles, Sonora será un puente para fortalecer la inversión, el desarrollo tecnológico y las prácticas comerciales entre ambas naciones, contando con una inversión privada de capital estadounidense de 15 mil millones de dólares.

“En este momento crucial para Norteamérica, es fundamental que la industria fronteriza esté interconectada para desarrollar estrategias que fortalezcan la relación bilateral y las cadenas de valor regionales. Contamos con el respaldo de aliados clave para alcanzar este objetivo, confiando en el potencial industrial de Sonora," expresó Pedro Casas Alatriste.

El evento contó con la participación de Emilio Cadena, representante del Consejo Ejecutivo Nacional de AMCHAM; así como de Francisco Acuña Méndez, Presidente Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (CODESO), quien resaltó la importancia de esta alianza para afianzar a Sonora como un centro de energías limpias y tecnología avanzada, fortaleciendo los lazos con el sector empresarial binacional y consolidando su papel en las cadenas de suministro globales.

AMCHAM refuerza su misión en el noroeste del país al promover prácticas que maximizan el potencial regional y fomentan la colaboración binacional. Este esfuerzo, iniciado a principios de 2023, ha integrado a 52 empresas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

De estas, 19 son de capital estadounidense. De acuerdo con los estatutos, se requiere alcanzar un total de 50 empresas de capital estadounidense para completar la consolidación.

SOBRE AMCHAM AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO fue fundada en 1917 como una organización independiente, apartidista y sin fines de lucro, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en el mundo: la United States Chamber of Commerce y la Association of American Chambers of Commerce of Latin America (AACCLA).

Al día de hoy, las más de 1,450 empresas agrupadas en AMCHAM/MEXICO representan el 21% del PIB nacional y generan 2.5 millones de empleos formales directos y seis millones de indirectos, contribuyendo de forma significativa al desarrollo social y económico de México, además de fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Una de sus prioridades es contribuir positivamente en las políticas públicas y el entorno binacional de negocios, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho, en particular en aquellos temas que afectan la competitividad, el ambiente de negocios y la seguridad en la operación de las empresas.

