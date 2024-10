Margarita G. Berchelmann: Los caminos de la forma

En sus inicios como pintora, Margarita G. Berchelmann se decantó por lo figurativo, pero con el paso de los años prefirió la abstracción: "me pareció un mejor camino, sobre todo por que permite que cada persona realice su propia lectura, permite más interpretaciones, permite muchos caminos para entender una obra", dice.

Nacida en Piedras Negras, Coahuila, el arte siempre fue una de sus pasiones, comenzó a pintar cuando tenía unos 19 años, pero no fue sino hasta que se casó y llegó a vivir a Monterrey que lo tomó con más fuerza: "Siempre ha estado presente en mi vida, primero como un hobby, bueno sigue siendo un hobby, pero ahora paso más tiempo en el taller".

Créditos: (Especial)

Motivos religiosos como la virgen de Guadalupe, trazos que expresan sus emociones y sentimientos o las buenas noticias, inspiran sus cuadros. Este último motivo es el caso de El Heraldo, obra que fue inspirada por las páginas de este diario y en el que la artista mexicana echa mano de una técnica mixta, que pone énfasis en el collage: "Me puse a revisar el periódico y elegí las noticias que me parecieron buenas, no me gusta ver tantas noticias malas, así que me decidí por aquellas que me parecían positivas y las incluí en esa obra", explica.

Berchelmann ha participado en diversas exposiciones, tanto individuales como colectivas, que han sido montadas en México y en el extranjero. Los viajes, agrega, son un elemento más de inspiración que se manifiesta en colores y texturas, que buscan un diálogo con la luz y el movimiento.

EEZ