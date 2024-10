Evelyn Salgado entregó apoyos a familias de la colonia Campestre de La Laguna de Acapulco

En seguimiento a la atención a las colonias afectadas por las lluvias que se registraron durante el Huracán John, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó la colonia Campestre de La Laguna, en donde entregó apoyos diversos y supervisó las acciones de limpieza que se llevan a cabo en esta zona.

En su encuentro con los pobladores y colonias cercanas, la gobernadora destacó el trabajo en equipo entre los diversos niveles de gobierno, para lograr la pronta recuperación del municipio:

“Tenemos un pueblo valiente, un pueblo trabajador, ningún pueblo aguantaría estos dos huracanes así. Pero somos un pueblo organizado, trabajador, son un pueblo unido. Se ayudaron unos a otros y eso es lo que hace grande a un pueblo, la fraternidad, la solidaridad y la ayuda”, declaró.

En su encuentro con los colonos, la gobernadora entregó paquetes de limpieza para los hogares, de aseo personal, cobertores, colchonetas y zapatos, entre otros; además señaló que, como parte de esta coordinación de esfuerzos, se realizó el retiro de más de 860 toneladas de tierra, logrando nuevamente el acceso a las calles de este centro poblacional y anunció que se trabajará en el restablecimiento de las luminarias en el acceso principal.

De igual manera, se otorgaron paquetes de herramientas para que las Brigadas Vecinales sigan dando atención a la limpieza, se instaló un módulo de atención con Brigada Médica, mediante la cual se dan consultas, se realizan curaciones y se entrega medicamento a la población.

Salgado Pineda escuchó las peticiones de los pobladores, entre las que destacan el encauzamiento del Río de La Sabana, así como acciones de agua potable, desazolve y adecuado mantenimiento de las obras, además se comprometió, de la mano con la federación, atender el tema de regularización de este asentamiento población. Dijo que hay un gran compromiso para seguir trabajando en favor de un solo Acapulco, con más y mejores oportunidades.

La gobernadora destacó el apoyo solidario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde el primer momento ha mostrado su cercanía con Guerrero; también se refirió al trabajo coordinado de la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, para lograr todas estas acciones en favor de Acapulco.

Y agregó: “Aquí estamos los tres niveles de gobierno y no les vamos a dejar. Ustedes no están solas y no están solos, cuentan con el apoyo de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, de la gobernadora y de la presidenta Abelina López Rodríguez”, expresó la mandataria.