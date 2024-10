Evelyn Salgado: Hay que ponernos la camiseta de Chilpancingo. Si le va bien a Chilpancingo, le va bien a Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó una intensa gira de trabajo por diversas colonias y zonas de Chilpancingo que sufrieron severos daños por las intensas lluvias provocadas por el huracán John, comprometiéndose a materializar todos y cada uno de los proyectos para atender a las familias más afectadas.

"Vengo a refrendar mi compromiso con ustedes, con todas las colonias. Gracias por su amor, por su apoyo, en esta ardua labor de seguir trabajando por este municipio, por las familias damnificadas", expresó la mandataria estatal durante su recorrido por la capital.

"Se están dando las cosas que Chilpancingo necesita", reconoce el alcalde Gustavo Alarcón Foto: Gobierno de Guerrero

Evelyn Salgado visitó la parte baja de la colonia San José, donde se reunió con vecinos de las colonias Nueva Alborada, Los Tanques, Nacionalista, PPS, La Joyita, Barranca del Huaje Seco y Colinas del Valle. Ahí, escuchó el sentir de las familias afectadas, quienes reafirmaron su confianza hacia la primera mujer gobernadora de Guerrero por su oportuna actuación durante esta contingencia.

La gobernadora Evelyn Salgado subrayó que la vida de la población es lo más importante para su gobierno, por lo que ya se está realizando un dictamen a través de Protección Civil para llevar a cabo las acciones necesarias que protejan la integridad física de las familias que habitan en zonas de riesgo. Más tarde, la titular del Poder Ejecutivo se trasladó a la colonia Norberto Flores Baños, donde un grupo de vecinos de colonias aledañas como 10 de abril, Nueva Esperanza, Lomas del Pedregal y Polanco le solicitaron la pavimentación de la calle principal.

La gobernadora se comprometió a realizar dicha obra y, además, entregó luminarias en ambos puntos para mejorar la seguridad de la población. Sensible a las necesidades de la población, Evelyn Salgado Pineda escuchó cada una de las peticiones de los ciudadanos, acompañada por el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, el senador Félix Salgado Macedonio y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.

La gobernadora también visitó la colonia Galeana, a un costado del río Huacapa, donde se congregaron vecinos de diversas colonias como San Rafael Norte, Lucía Alcocer, Bugambilias y La Haciendita. Ahí, anunció que este viernes comenzarán los trabajos de rehabilitación de los socavones del Río Huacapa, a través de un proyecto integral de ingeniería hidráulica que también contempla el encauzamiento de las barrancas en Chilpancingo.

"Ahora no hay cargos, todos tenemos un solo encargo: Ayudar al pueblo de Guerrero en este tipo de situaciones", afirmó la gobernadora Foto: Gobierno de Guerrero

"Ahora no hay cargos, todos tenemos un solo encargo: Ayudar al pueblo de Guerrero en este tipo de situaciones", afirmó la gobernadora, al reiterar que continuará reforzando las labores de limpieza y retirando escombros en las colonias afectadas por el huracán John.

Evelyn Salgado recorre las zonas y colonias más afectadas por el huracán John en Chilpancingo

Al finalizar su gira de trabajo en la colonia Valle de Bravo, en la parte alta de Chilpancingo, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de mejorar el suministro de agua potable para la ciudad. Además, también, junto al senador Félix Salgado Macedonio inauguró un espacio deportivo para que las y los niños pueda ejercitarse a través del deporte.

"No están solas ni solos, cuentan con todo nuestro apoyo. Personalmente, he estado y seguiré estando en todas las regiones de Guerrero. Este huracán no tuvo distinción, afectó a todos, pero si nos caemos, nos volvemos a levantar, porque así es el guerrerense, somos un pueblo resiliente", expresó la gobernadora.

En su mensaje, también reiteró su llamado a la unidad, a la pacificación de Guerrero y a trabajar juntas y juntos, sin distinción de colores. "Hay que ponernos la camiseta de Chilpancingo. Si le va bien a Chilpancingo, le va bien a Guerrero y nos va bien a todos", mencionó la gobernadora. Durante este recorrido a ras de piso para brindar todo el apoyo a las familias afectadas, la gobernadora Evelyn Salgado puntualizó que se prioriza cuidar la vida de los ciudadanos, que es lo más importante en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales que impactan a Guerrero.

