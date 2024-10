Claudia Sheinbaum: sigue EN VIVO el programa especial de El Heraldo TV sobre el relevo presidencial

También la analista política, consideró que todavía no es posible verse un distanciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador.

"Todavía no podemos ver hoy esa distancia y que ella mismo lo dijo y lo reiteró, incluso hizo propias las rengas de López Obrador, (...) entonces creo que estamos todavía en ese terreno, no sé si tenga la intención de hacerlo o cuando lo vaya hacer, pero lo que si creo es que en tanto no se quite esas ataduras ella va a tener que pagar los platos rotos de muchas situaciones de fracaso que le están siendo heredadas", declaró.