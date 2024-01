Documentan la historia en “Escándalos Mexicanos”

Para Carlos Puig el formato del podcast es la mejor opción para narrar historias periodísticas, recolectando datos y revelando otros que habían estado escondidos, al menos esto es lo que hace en “Escándalos Mexicanos”, un material que recopila casos polémicos de la política mexicana y hoy estrena su quinta temporada.

Puig es el encargado de narrar las historias y en esta entrega destacan dos importantes casos: La casa blanca y el agente Arturo Durazo Moreno. La primera es con la que debuta este programa y a lo largo de los cuatro episodios se cuenta cómo surgió, brilló y terminó el romance entre la actriz Angélica Rivera y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Así como la pesadilla que vivió el periodista Rafael Cabrera al investigarlo y la propia Carmen Aristegui, su jefa.

“Creemos que por ser tan cercano y por ser una historia de amor le va a ir bien, le ha ido muy bien a los otros, pero sabemos que éste tendrá mejores resultados por ser un escándalo televisivo, es como una telenovela”, dijo el periodista.

El guion fue escrito por el mismo Cabrera, quien agregó varios detalles nuevos que ha recopilado en los últimos años y cuenta en qué momento estaban los protagonistas antes de conocerse e iniciar este romance, que incluso podría acabar con las dudas de miles de mexicanos sobre si realmente había amor entre ellos o sólo fue una estrategia política.

“Tras la publicación del reportaje (en 2014) llegaron varios tips de supuestos actos de corrupción y alguien me mandó uno diciendo que en las flores también había un gasto excesivo y a mí me gustan las plantas, pedí los contratos y me di cuenta que había mucha compra de una especie, Aralia, pero eran cientos de miles de especies y cuando google el nombre el significado me sorprendió”, dijo Rafael, dejando así a juicio de los escuchas el saber si hubo amor o no entre la pareja.

TRABAJAN SIN TEMOR

Entre los casos que han presentado en las otras temporadas destacan el asesinato de Francisco Ruíz Massieu, la desaparición de la niña Paulette y Los cachirules, los cuales han sido bien recibidos entre el público y aunque todos tienen detalles novedosos, a Puig no le preocupa la censura, aunque reconoció que sí han recibido llamadas de algunos protagonistas con comentarios específicos pero nada grave.

“Lo único que hacemos es un trabajo informativo de algo que ya está documentado. Me acuerdo que hay una parte en la que Angélica cuenta su primera cita con Peña Nieto y después cómo fue que le pidió que fuera su novia, pero no tenía fuente y decidimos ponerlo porque para nosotros es importante que todo tenga un respaldo”, afirmó Puig.

Este material es producido por Wondery, quienes tienen el formato en Estados Unidos.

El equipo de escritores lo conforman María Scherrer, Galia García Palafox y Salvador Camarena.

Esta nueva temporada estará disponible a partir de hoy en Amazon Music.

El 25 de enero, saldrá en todos los servicios de streaming de podcast.

4 episodios tiene La casa blanca.

2014 ocurrieron los hechos.

PAL