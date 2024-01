Gerardo Espinoza en Ecuador, tierra de fuego

Las horas de violencia pasaron despacio en Guayaquil y Quito, ciudades de Ecuador, con ataques de grupos del narcotráfico el pasado 9 de enero.

En esas tierras de fuego, el mexicano Gerardo Espinoza asumió como técnico del club Sociedad Deportiva Aucas, a cuyo complejo deportivo llegaron las malas noticias.

“Estamos concentrados a las afueras de la capital, tranquilos porque no hemos salido a la calle, sin roces ni situaciones complicadas. No se escucharon disparos ni revueltas en donde nos encontramos”, cuenta el entrenador a El Heraldo de México, vía telefónica desde el país a la mitad del mundo.

El estratega comparte que han recibido “bastantes llamadas y mensajes preguntando cómo estamos y por fortuna puedo decir que bien, esperando que todo pase pronto, que se solucione y todo vuelva a la calma, porque en los días anteriores había mucha paz. Es una gran ciudad y lindo país”, considera.

QUIERE ABRIR CAMINO A MEXICANOS

El técnico sinaloense, que tuvo sus mejores años como jugador de Santos, Atlante y Jaguares, fue contactado por el director deportivo del Aucas, el también mexicano Iván Skirk.

Después de una entrevista donde presentó el proyecto, viajó al país sudamericano para cerrar su pase y conocer las instalaciones. La oportunidad en el extranjero llegó en el mejor momento de su carrera, considera.

“Aún soy joven y tengo la energía de trabajar, estar presente en cada uno de los entrenamientos, de hacerlo con mucha fuerza, y que mi familia me lo permita y me acompañe en todo esto, que sea consciente de lo que de lo que estoy buscando en mi ámbito profesional”, cuenta. “El cuerpo técnico viene con la misma motivación. Es un gran reto para abrir camino, no sólo a mí sino a otros técnicos mexicanos”.

Espinoza, de 42 años, es parte de la nueva camada de técnicos nacionales que presume blasones, como dos títulos en la Liga Expansión MX, con Tampico Madero y Tapatío, así como la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador el año pasado. “Esperamos que las cosas sigan caminando bien, para que siga habiendo más oportunidades.

El futbol es muy competitivo, hay muy pocos espacios, y entre más tengamos esta posibilidad de salir al extranjero más oportunidades habrá para el futbol mexicano”, considera.

Sobre su nuevo equipo, comparte que “es un club con una gran historia, uno de los más añejos del país y está en un momento de reestructuración en donde han cambiado el tipo de jugadores que han contratado, apostando a jugadores jóvenes que puedan tener futuro y marcar diferencia”.

Entre los primeros objetivos trazados, buscan meter al equipo a Copa Libertadores y ser campeón en la liga local.

Actualmente llegó al equipo ecuatoriano el portero mexicano Édson Reséndez, quien salió campeón con Cancún FC el semestre anterior en Expansión MX.

Espinoza ha puesto sobre la mesa otros nombres de futbolistas que puedan reforzar su equipo, pero el tema lo llevan con cautela.

EL DEPORTE, UNA SOLUCIÓN PARA EVITAR LA VIOLENCIA

Ante la violenta situación en Ecuador, que dio vuelta al mundo, por fortuna la familia de Espinoza se encuentra en México, y sólo él está en dicho país, trabajando a doble sesión con su nuevo equipo, en la pretemporada para el nuevo torneo, que inicia el 16 de febrero. Sus pupilos, pese a todo, también están en calma porque sus seres queridos se encuentran a salvo.

“Están todos tranquilos, trabajando con normalidad, sin situaciones con sus familiares. Lo único es que el regreso a clases se está tomando por la vía virtual. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto”, anhela, ante las revueltas provocadas a partir de la fuga de Adolfo Macías Villamar, El Fito, líder de uno de los grupos delictivos más peligrosos del país, Los Choneros.

El DT consideró que “el deporte puede ayudar muchísimo a los jóvenes a retirarse de malos hábitos y aspirar a mejores situaciones” en Ecuador, pues según testimonios, algunos agresores eran menores de edad o no rebasaban los 25 años. Al momento se reportaron más de 300 detenidos y 16 muertos tras la jornada violenta del martes.

Por Francisco Domínguez

