"La filosofía tiene más lectores": Raimund Herder

Al pensamiento europeo, piensa Raimund Herder (Friburgo, 1963), “le sigue costando mirar hacia afuera, hacia otros países y otros continentes”. A las ideas de Latinoamérica, el continente definitivamente llegó tarde: “Lamentablemente es así”, agrega el editor, heredero de una tradición que se remonta al siglo XVIII, cuando sus ancestros fundaron en 1798 la casa editorial que lleva su apellido.



Desde sus inicios, a Herder le interesó divulgar las ideas: En 225 años (136 en español), “la editorial ha cambiado muchísimo, el catálogo es totalmente otro, pero la idea sigue siendo la misma, Herder es una de esas editoriales que se fundan en el momento de la Ilustración, con la idea de difundir el conocimiento y la lectura entre todo el pueblo, que antes era un privilegio para unos pocos”. Así, ha sumado algunos de los textos más importantes de filosofía, teología, psicología, sociología o educación.



Asentada en Barcelona, dice, “queremos ser una editorial que no se vea como una editorial española. Obviamente debemos tener una sede, pero también estamos aquí en México”. Aquí, la editorial presentó el último número de la revista trimestral “Filosofía&Co”, con un dossier dedicado a Nietzsche; cuenta con una librería (Tehuantepec 50, Roma Sur) y ya publica textos de la región en las colecciones “Rostros de la filosofía Iberoamericana y del Caribe” y “Contrapunto”.



En todo caso, también se trata de una cuestión comercial en donde la filosofía está siendo consumida cada vez más por los lectores. “Yo creo que la filosofía está sustituyendo, no sé si con razón o sin ella, a las religiones que durante mucho tiempo fueron la estructura, el marco teórico para mucha gente. Ya no existen las grandes ideologías tampoco, hasta los años 70, 80 siendo marxista sabías cómo pensar el mundo. Esto ya tampoco funciona así”.



Y aún cuando el pensamiento no ha salido totalmente de las universidades y los círculos académicos, cada vez sus lectores externos son más comunes: “De alguna manera la gente busca respuestas en la filosofía, aunque la filosofía formula preguntas y no respuestas, porque precisamente no son ideologías, sino modelos de pensar, pero la gente se interesa muchísimo y sobre todo fuera de la universidad”.



“Hace 30, 40 años, cuando yo estudié, la filosofía era algo para la gente de la universidad y nadie se interesaba mucho en un texto de Platón, esto está cambiando muchísimo y ahora tenemos autores que se leen muchísimo como Judith Butler, o Slavoj Žižek, o el autor nuestro Byung-Chul Han. A mí me parece súper interesante y súper bonito que sea así, que tenga tanto éxito esta filosofía”, agrega.

ELEMENTOS

Herder cuenta con una colección de filosofía en formato de novela gráfica.

El primer volumen de Rostros está dedicado a mexico argentino Enrique Dussel.

La sección mexicana de la editorial fue fundada en 2002 por Jan-Cornelius Schulz.

Por Luis Carlos Sánchez

