SSPH detiene a 8 personas acusados de homicidio y narcomenudeo en Pachuca

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) detuvieron a ocho presuntos homicidas y narcomenudistas que formaban parte de una banda delictiva generadora de violencia en Pachuca, así como drogas, chalecos tácticos y vehículos.

El titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, informó que los detenidos fueron identificados en el bulevar Nuevo Hidalgo, donde intentaron huir tras ser detectados por la policía estatal con dirección a la carretera federal México-Pachuca y se derivó en una persecución hasta la colonia El Mirador, situada en el municipio de Zempoala para intentar fugarse y ocultarse en una vivienda que servía como su centro de operaciones.

Fueron detenidos en una vivienda Foto: Especial

Sujetos disparan contra los agentes

El funcionario estatal señaló que otros individuos en camionetas dispararon contra los uniformados para intentar detenerlos, pero las autoridades estatales los aprehendieron y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

En total la policía estatal detuvo a siete hombres y una mujer, identificados como J. E. M. S. originario de Jiquilpan, Michoacán; V. A. O. N. originario de Guadalajara, Jalisco; J. C. M. C. alias “El Bebé” originario de San Luis Potosí; C. T. D. G. alias “El Chuqui”, “El Tavo” originario de Guadalajara, Jalisco; así como C. B. G. C. alias “El Gordo” originario de la CDMX; V. A. Ñ. H. alias “El Guayabo” originario de Tijuana, Baja California; J. A. M. alias “El Carnicero” originario de Jiquilpan Michoacán y A. G. L. originaria de Zamora, Michoacán.

Asimismo, la motocicleta que fue asegurada y los aprehendidos corresponden a las particularidades de quienes ejecutaron a una persona en la madrugada del pasado 6 de enero en el Barrio El Arbolito de Pachuca, por lo que se mantienen las indagatorias correspondientes.

Les decomisaron equipo táctico y armas Foto: Especial

De la misma manera, descartó que exista alguna relación de los detenidos con algún cártel de la droga de la entidad y rechazó que estén presentes en el territorio estatal, aunque originalmente el ex encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, confirmó la presencia de esos grupos delictivos.

DRV