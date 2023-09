Agenda feminista, prioridad en 2024: Mariana Benítez, Lorena Villavicencio y Teresa Ramos

Desde el Movimiento Nacional por ellas, por todas, trabajan en la creación de una agenda feminista, impulsando a la aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles de Heraldo Media Group, las feministas Mariana Benítez, Lorena Villavicencio y Teresa Ramos hablaron de este proyecto.

Esta agenda feminista, que es confeccionada después de haber escuchado propuestas de las mujeres de las 32 entidades de la República Mexicana, busca que sea una prioridad en 2024, y ser entregada proximamente a Sheinbaum.

“(El movimiento) surgió de una conversación que tuvimos entre nosotras con muchas otras mujeres, en donde partimos de la base justamente que es un movimiento de puertas abiertas, que la pluralidad es nuestra mística y es lo que nos cuestiona, porque aquí cabemos sí políticas, sí mujeres, activistas, pero también caben las empresarias, las mujeres científicas, hay muchos perfiles valiosísimos que hemos conocido a lo largo del país.

“Recorrimos todo el país, y no sabes cómo sí encuentras denominadores comunes, por supuesto, este reclamo a erradicar los distintos tipos de violencias que vivimos todas las mujeres, pero también encontramos particularidades por sectores”, explicó Benítez, quien es diputada local independiente en Oaxaca. Aseguró que es un movimiento que no tiene fecha de caducidad, mismo que va creciendo y consolidándose, teniendo un objetivo.

“Es contribuir con la próxima Presidencia que sabemos que será mujer, en construir un nuevo país, construir un país con visión femenina que incorpore, pero de raíz los temas con esta visión que ha faltado por muchas décadas y queremos eso: sumar y construir, no esperar a que alguien nos resuelva, sino hacerlo juntas. Yo confío muchísimo en el poder transformador de las mujeres y por supuesto con los hombres hacer un país inclusivo, un país igualitario, lo que queremos es igualdad, ni más ni menos”, recalcó.

Lorena Villavicencio, quien es abogada y fungió como legisladora por la capital, explicó lo que han encontrado en los recorridos por la República. Aseguró que las mujeres quieren participar en la construcción del país y justamente son los perfiles que han encontrado en las entidades, aquellas que están decididas a tomar su vida y la del país en sus manos.

“Y están en ese esfuerzo, no solamente de apoyar a una mujer, sino están luchando todos los días sus causas, son mujeres activas, actuantes, proactivas, que quieren realmente transformar no sólo la realidad, yo diría las mujeres en general que queremos transformar el mundo, no solo al país y queremos lograr la plena igualdad y la plena igualdad significa que tengamos exactamente los mismos derechos que los hombres”, dijo.

Afirmó que se necesita un país en el que las mujeres se articulen para construir una agenda mínima de sus derechos básicos y con ello, legislarlos. “A generar las políticas públicas necesarias para que logremos erradicar, no sólo la violencia, sino también la pobreza, hay muchas mujeres pobres, muchas mujeres que viven en plena desigualdad y ahí tenemos una tarea muy larga y pues hasta que la logremos”, agregó.

Teresa Ramos, quien es politóloga y fue Coordinadora Parlamentaria del Partido Verde en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, informó que mujeres, quienes pertenecen a este Movimiento y viven en las 32 entidades ejerciendo diferentes profesiones, les han hecho llegar diferentes tipos de propuestas, mismas que van a entregar a Sheinbaum. “Con la ayuda de ellas hemos logrado construir esta agenda, ya le pedimos cita a la doctora Claudia Sheinbaum, una vez, si es que ella es la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, queremos que nos reciba esta agenda, queremos proponerle que la haga parte de su plataforma de Gobierno”, sostuvo.

Señaló que es necesario ya tener a la primera Presidenta en el país, por eso es que están haciendo este movimiento. “Esto ya es una causa que nos une a todas y que lo más importante es escoger el mejor perfil, porque sí, el ser mujeres es un tema muy importante y es algo que nos une a todas, sin embargo, pues no nada más por ser mujer, vamos a poner a alguien en la Presidencia, tenemos que escoger a alguien que tenga la experiencia necesaria, que haya demostrado que puede gobernar para todas, todes y todos, porque hay que ser inclusivos”, agregó.

La agrupación ya se ha reunido en diferentes fechas y espacios para plantear parte de la agenda.

