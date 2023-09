Mario Delgado afirmó que prefiere ganar el país con Morena a competir por la Ciudad de México

Al dar un balance sobre los registros de aspirantes a las nueve gubernatura, Mario Delgado anunció su declinación a participar en la carrera interna de Morena por la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Señaló que deja a un lado sus aspiraciones, porque tiene un sueño más grande, que es el de alzarle la mano a Claudia Sheinbaum como la primera Presidenta en la historia de México.

“Siempre he tenido el sueño de ser un buen gobernante de la Ciudad que me recibió a los 18 años, y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande, contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea Presidenta y que consolidé el proceso histórico de transformación nacional, para que vivamos en un país más libre, más justo, más fraterno, más humano, más democrático y sin corrupción”, dijo en conferencia.

Resaltó que dirigir a Morena en estos tiempos implica el mayor honor y responsabilidad, por lo que un buen dirigente debe anteponer siempre el proyecto sobre los intereses personales.

"Nuestra lucha es por causas, no por puestos. Entre competir por la #CDMX o ganar el país con #morena, prefiero lo segundo, para lograr que el legado humanista del Presidente @lopezobrador_ en favor de los más humildes, trascienda a las siguientes generaciones”, publicó en X.

Señaló que hasta el mediodía de ayer, en la CDMX se habían registrado tres mujeres, 11 hombres.

Uno de ellos, Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación, quien, en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro, afirmó que busca continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación en la capital.

"Tenemos que enaltecer todo lo que se ha logrado en la Ciudad de México y lo mucho que falta por hacer, hoy que estamos iniciando este proceso donde me inscribí, quiero mostrarles que aquí está la constancia de este compromiso social para hacer la ciudad santuario, la ciudad del compromiso social, con la transformación", expresó.

Señaló que se busca que la ciudad sea más habitable y que abra sus fronteras en favor de todos.

También el diputado Miguel Torruco se inscribió en el proceso interno de Morena. Señaló que nada está dicho en la contienda interna, aunque los rumores políticos y las encuestas señalen que el exsecretario Omar García Harfuch tiene la delantera en las preferencias.

“Yo a Omar le mando un fuerte abrazo, es un gran servidor público, pero esto no se acaba hasta que se termina; la política no está escrita hasta el último día y veremos qué es lo que pasa”, señaló.

Asimismo, Hugo López-Gatell anunció de manera formal y oficial su interés de buscar ser el abanderado a la Jefatura de Gobierno.

Informó que renunció a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para enfocarse de lleno en este proyecto “para contribuir no para que me den algo en beneficio propio o de algún público”.

Por Almaquio García y Cinthya Stettin

