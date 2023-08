Raiders muestran todo el poderío y vencen a los 49ers, en la pretemporada 2023

Sin la presencia del QB Jimmy Garoppolo en el terreno de juego, los Raiders de Las Vegas se impusieron 34-7 ante los 49ers de San Francisco, en su debut en la pretemporada 2023 de la NFL.

Jimmy G, ex jugador de los 49ers, se midió ante su ex equipo; sin embargo, no tuvo participación en el encuentro, tras perderse una parte de la pasada campaña por lesión.

Las Vegas presentó una poderosa versión ofensiva, con anotaciones en los cuatro cuartos. Defensivamente, fueron sólidos sin permitir puntos en toda la segunda mitad, y sólo un TD, en el juego.

Los Raiders saltaron al emparrillado sin Davante Adams, su mejor receptor, y con Aidan O'Connell como QB titular. Sólo erró tres pases y fue reemplazado por Chase Garbers, quien también sumó un TD.

Los 49ers encontraron respuestas la última campaña con Brock Purdy, jugaron con Trey Lance (1ª selección en el Draft de 2021), Sam Darnold (ex de los Panthers) y Brandon Allen.

Los tres mariscales se combinaron para 20 pases completos (en 31 oportunidades), 232 yardas, un pase de TD y una intercepción. Lance jugó la mayor parte del duelo.

Números:

13 acarreos registró Zamir White, corredor de los Raiders.

20 puntos anotó Las Vegas en la segunda mitad del juego.

Bullets:

San Francisco fue campeón divisional la pasada campaña.

Ross Dwelley concretó el touchdown de San Francisco.

Las Vegas no clasificaron a la postemporada en 2022-2023.

