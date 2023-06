"Quisiéramos ver una posición más activa por parte de México respecto de las sanciones a Rusia": Oksana Dramarétska

Después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, ahora quisiéramos ver una posición más activa por parte de México respecto de las sanciones a Rusia, comentó en entrevista con El Heraldo de México Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en nuestro país.

TEXTO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

¡México tiene que sancionar al agresor!

“Al inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania que ahora quisiéramos ver una posición más activa por parte de México al respecto de las sanciones a Rusia. Este paso de parte de México, como jugador muy importante en la región de América Latina y a nivel global, seguramente sería una señal muy fuerte para Moscú.

Presionar a Rusia ayudaría a acercar la paz, pero ignorar las acciones criminales del régimen de Putin sólo alargará la guerra”. Comenta en entrevista con El Heraldo de México Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania en México.

Añade que Ucrania dio inicio, como lo es la creación del Tribunal Especial, a la que, según la embajadora ucraniana hoy se ha formado un núcleo fuerte, una especie de coalición de Estados que está trabajando para crear un Tribunal Especial contra la Federación Rusa por los crímenes cometidos en Ucrania. Donde ya hay 37 Estados que forman parte de este núcleo, países de América Latina, como Guatemala y Costa Rica y donde esperan ver a México dentro de esos países.

- Ha habido un número significativo de propuestas de paz, incluso de América Latina ¿cómo ve Ucrania las perspectivas de poner fin a la guerra?



“Gracias por su pregunta. Tenemos que admitir que el número de países que hacen propuestas de paz o de mediación ha aumentado significativamente en los últimos tiempos. Agradecemos los esfuerzos pacíficos de todos los socios, porque los ucranianos desean la paz como nadie. Y explicar que, en primer lugar, las propuestas de paz deben basarse en los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que es el respeto de la integridad territorial y la soberanía de los países, en nuestro caso de Ucrania. Las llamadas "propuestas de paz" que contemplan cualquier transferencia de territorio ucraniano soberano a Rusia son simplemente una trampa. En segundo lugar, estas propuestas no deben incluir una congelación del conflicto, ya que éste puede reanudarse en cualquier momento. Las propuestas de alto el fuego significan congelar el conflicto, no necesitamos tales propuestas de paz, no garantizan ninguna paz.



El pasado noviembre, en la cumbre del G20, el presidente Zelenskyy presentó nuestro plan de paz: la Fórmula de Paz. La aplicación de esta fórmula garantizará la paz. Esta fórmula prevé, ante todo, la liberación de todos los territorios ucranianos de los que Rusia se ha apoderado. Cualquier concesión territorial al agresor queda descartada. Así es como vemos el final de la guerra; la liberación de nuestros territorios y la liberación de nuestro pueblo, que ahora está bajo la ocupación rusa. Permítanme recordarles que, tras la liberación de Bucha, Irpin, Izyum o Kherson, el mundo entero vio lo que es la ocupación rusa y cuáles son sus consecuencias: cientos de civiles ucranianos asesinados y torturados. Por lo tanto, es fundamentalmente importante liberar a nuestro pueblo de la ocupación rusa”.

Dramarétska dijo que el pasado noviembre, en la cumbre del G20, el presidente Zelenskyy presentó el plan de paz de Ucrania: la Fórmula de Paz. Foto: TW Volodimir Zelenski





- Tras muchos intentos de paz de varios países entre Ucrania y Rusia, de hecho, el último de ellos fue China, el presidente Xi Jinping que se reunió con el presidente de Rusia Vladimir Putin, y después lo hizo con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, ¿por qué cree que se han estancado los acuerdos de paz?



“Como ya he mencionado, las llamadas propuestas de paz que han expresado los líderes de China o Brasil no pueden considerarse una garantía de paz. Repito, no haremos ninguna concesión territorial. No estamos listos ni siquiera para pensar en negociaciones con Rusia hasta que Putin retire las tropas de Ucrania. ¿Qué es lo que propone el estado terrorista que trajo a sus barbaros vestidos de uniforme militar para la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, siendo realmente un eufemismo para el genocidio del pueblo de Ucrania y la desmantelación de estado ucraniano? La parte rusa continúa insistiendo en dejar los territorios ucranianos ocupados bajo el control de Moscú. Qué deberíamos abandonar nuestras ambiciones euroatlánticas. Además, según Rusia, en Ucrania, el estatus estatal del idioma o también debe fijarse a nivel legislativo. ¿Porque Rusia piensa que puede exigirle algo a un país soberano e independiente o hacer demandas?



¿Sería normal para los mexicanos que algún otro país les dijera qué idioma deben hablar o a qué organizaciones internacionales deben adherirse? Entonces, ¿por qué alguien sigue hablando de los intereses rusos, diciendo que la adhesión de Ucrania a la OTAN o a la Unión Europea no beneficia a Rusia? ¿Están de broma? ¿Tenemos que fijarnos en los intereses de Rusia? ¿Dónde están nuestros intereses, los intereses de los ucranianos y del Estado Ucraniano? ¿No tenemos derecho a nuestros propios intereses? Quiero que todo el mundo lo tenga claro: Ucrania tiene derecho a sus propios intereses, este es el derecho básico de cada nación y cada estado en este mundo. Y defenderemos estos derechos, le guste o no a alguien”.

Asegura que "las llamadas propuestas de paz que han expresado los líderes de China o Brasil no pueden considerarse una garantía de paz". Foto: TW @AtreusGW





- Por varios países, incluyendo Estados Unidos, países Europeos etc., se ven más financiamientos económicos, y equipos de combate para apoyar a Ucrania, en su combate con Rusia; pareciera que hay más acuerdos económicos y no hay interés en alcanzar acuerdos de paz, ¿es así?



“¿Considera que la paz es cuando Rusia derrote a Ucrania?, porque mientras Rusia está bloqueando la paz con sus ultimatos megalómanos, la ayuda financiera y el fortalecimiento de la defensa ucraniana que suministran los socios de Ucrania es elemental para la sobrevivencia del pueblo ucraniano. Por ejemplo, ante las constantes humillaciones en el campo de combate que las tropas rusas sufrieron a manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a Moscú no le quedo nadas más que acudir al terrorismo de la población de Ucrania, bombardeando diariamente casas residenciales, escuelas y hospitales con misiles y drones. De esta manera querían someter a Ucrania a aceptar sus condiciones”.



- El gobierno de México al inicio de la guerra o agresión militar, aunque condenó la guerra, se ha mantenido al margen de esto. ¿cómo ve esta postura a más de un año de guerra?



“Ucrania necesita una paz real, justa y duradera en vez de apaciguamiento del agresor. Lamentablemente, cuando no se define claramente quién es el agresor y quién es la víctima, esto solo fortalece aún más al agresor. México ha visto en los recientes años numerosos casos graves de violencia contra las mujeres. Seguramente sería inaceptable igualar a la agredida y al agresor, mucho menos culpar a la víctima, ¿verdad? Por lo tanto, al inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania como ahora quisiéramos ver una posición más activa por parte de México al respecto de las sanciones a Rusia. Este paso de parte de México, como jugador muy importante en la región de América Latina y a nivel global, seguramente sería una señal muy fuerte para Moscú. Presionar a Rusia ayudaría a acercar la paz, pero ignorar las acciones criminales del régimen de Putin sólo alargará la guerra”.



- Ante la reciente decisión de Moscú de transferir armas nucleares a Bielorrusia ¿considera posible que Rusia llegue a usarlas contra Ucrania?



“La intención de Rusia de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia es otro paso provocador del criminal régimen de Putin, que socava los principios del “Tratado de No Proliferación Nuclear”, la arquitectura del desarme nuclear y el sistema de seguridad internacional en su conjunto.



Para lanzar un ataque nuclear contra Ucrania no es necesario desplegar armas nucleares en Bielorrusia, Rusia puede hacerlo desde su territorio. Rusia quiere chantajear e intimidar al mundo con sus armas nucleares. Esta es otra demostración de su incapacidad para derrotar a Ucrania en el campo de batalla.



Ucrania espera acciones eficaces para contrarrestar el chantaje nuclear del Kremlin por parte del Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia, incluso como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que tienen la responsabilidad especial de prevenir las amenazas de agresión con armas nucleares.



También esperamos una respuesta decidida de países como México, que es líder entre los países que se oponen al uso de las armas nucleares y a las amenazas del uso de este tipo de armas. El mundo democrático progresista debe dar una respuesta consolidada a las acciones del país agresor. Los actores internacionales responsables no pueden mantenerse al margen en estos asuntos”.



- La Corte Penal Internacional había emitido una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, ¿hacia dónde va esto?



“Como saben, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin y su comisaria para la infancia. Se les acusa de deportación y traslado ilegales de niños ucranianos de los territorios ucranianos temporalmente ocupados por rusos. En total, desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia se ha llevado más de 19 mil niños de Ucrania. Este es el número de solicitudes recibidas de familiares, a veces padres, testigos o autoridades locales, sobre el hecho de que un niño ha sido deportado o trasladado a la fuerza. Tales acciones por parte de Rusia se clasifican como genocidio. Es importante recordar que uno de los primeros juicios en Núremberg contra los nazis tras la Segunda Guerra Mundial estuvo relacionado con la reubicación de niños de los territorios ocupados por nazis. La Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma de 1998 consideran este acto como parte de un delito mayor: el genocidio y los crímenes contra la humanidad.



En la práctica, la emisión de la orden de la CPI significa que, si Putin abandona el territorio de Rusia con destino a países que son parte en la CPI y han ratificado el Estatuto de Roma, incluido México, debe ser detenido y juzgado. Lo más importante en esta situación es que Putin ha sido reconocido como criminal internacional. Tarde o temprano, él y sus cómplices tendrán que responder por sus crímenes. Para nosotros es importante que esto ocurra lo más pronto posible.



También es muy importante que Putin y su cúpula militar rindan cuentas por el crimen de agresión contra un Estado soberano, contra Ucrania. Hasta la fecha, las instituciones judiciales internacionales existentes, como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no extienden su jurisdicción al crimen de agresión. Por ello, Ucrania inició la creación del Tribunal Especial. Hoy se ha formado un núcleo fuerte, una especie de coalición de Estados que está trabajando para crear un Tribunal Especial contra la Federación Rusa por los crímenes cometidos en Ucrania. Ya hay 37 Estados que forman parte de este núcleo. Entre ellos hay países de América Latina, como Guatemala y Costa Rica. Esperamos ver a México entre estos países”.

Quiero que todo el mundo lo tenga claro: Ucrania tiene derecho a sus propios intereses, este es el derecho básico de cada nación y cada estado en este mundo. Y defenderemos estos derechos, le guste o no a alguien”: Oksana Dramaretska. Foto: Reuters

- ¿Quisiera usted añadir algo que considere elemental en esta conversación?



“La noche del 6 de junio, Rusia voló la represa de la planta hidroeléctrica Kajóvka, que se encuentra cerca de la ciudad de Nova Kajócka, en el territorio temporalmente ocupado de la región de Jersón. Decenas de asentamientos a ambos lados del río Dnipro corren el riesgo de inundaciones. Consideramos la detonación de la represa de la planta hidroeléctrica Kajóvka por parte de la Federación Rusa como un acto terrorista contra la infraestructura critica de Ucrania, que tiene como objetivo causar tantas víctimas y destrucción como sea posible.

El ataque terrorista a la represa de la planta hidroeléctrica Kajóvka fue previamente discutido acaloradamente a nivel de las fuerzas a nivel de las fuerzas de ocupación en la región de Jerson los propagandistas en la televisión rusa, lo que indica que fue planeado con anticipación. El socavamiento de la represa de la planta hidroeléctrica Kajóvka es terrorismo ecológico y el mayor desastre provocado por el hombre en Europa en las últimas décadas, otra manifestación del genocidio de Rusia contra los ucranianos.

Además, esta es la respuesta del Kremlim a los países que piden conversaciones de paz con la Federación Rusa. Debido a una disminución en el nivel del agua en el embalse de Kajov, puede haber peligro de un incidente en otro objeto de infraestructura crítica que fue ocupado por Rusia, la central nuclear de Aaporizhzhiz. Esperamos que los países del mundo, incluido México condenen enérgicamente el ataque terrorista ruso en la planta hidroeléctrica Kajóvka.

El crimen tecnogénico de la Federación Rusa confirma la gran relevancia de la Fórmula de la Paz del presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy. Reiteramos nuestro llamado a los socios internacionales para que se unan a su implementación lo antes posible, en particular los puntos sobre la lucha contra el ecocidio, la seguridad nuclear y energética. Rusia tendrá que compensar todas las consecuencias de su crimen, tanto para las personas como para la infraestructura y el medio ambiente.



El pueblo ucraniano sufre hoy una terrible agresión, una guerra desatada por el régimen del dictador Putin contra nuestro país. Todos los días en Ucrania mueren civiles, niños y ancianos. Sí, está lejos de México, pero ustedes también están sintiendo los efectos de esta guerra. Necesitamos su apoyo para derrotar a un enemigo que ha decidido que tiene derecho a dictar su voluntad. Los ucranianos somos una nación libre, nunca hemos deseado el mal a nadie, queremos vivir en paz. Pero también queremos elegir nuestro propio camino. Sin duda ganaremos esta guerra y nos gustaría que los mexicanos lo entendieran y nos apoyaran”.

