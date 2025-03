Durante el 2024 y 2025 han sido localizadas 4,896 personas reportadas como desaparecidas en el EdoMéx

Durante el año 2024 y los dos primeros meses del 2025, fueron localizadas 4 mil 896 personas que contaban con una investigación a partir de un reporte de desaparición en el Estado de México, de ellas 4 mil 614 con vida, es decir el 94.2 por ciento.

Como resultado del trabajo coordinado que realizan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Gobierno del Estado de México a través de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal (COBUPEM), las células de búsqueda municipales y la importante participación de familiares de víctimas, colectivos y la sociedad civil, siete de cada diez personas ya fueron localizadas.

“Tras la localización de una persona reportada desaparecida, la Fiscalía continúa con la investigación a fin de determinar si fue víctima o no de algún delito, en los casos donde fue localizada sin vida, los peritajes que determinan las causas y mecánicas de la muerte permiten establecer si la desaparición fue propiciada por la posible comisión de alguna conducta delictiva como homicidio, feminicidio, secuestro, entre otros, al iniciar protocolos especializados en estos ilícitos, esto sin agravio de dejar de investigar el delito inicial como delitos vinculados a la desaparición”, dijo Rodrigo Daniel Cárdenas Palencia, titular de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Feminicidio, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres.

En este sentido, de acuerdo a los datos obtenidos a través de indagatorias realizadas por la Fiscalía Mexiquense, respecto de las 282 personas reportadas como desaparecidas, cuya localización lamentablemente fue sin vida, se logró establecer que la causa de muerte de 239 de estas personas está relacionada principalmente con accidentes, suicidios o condiciones de salud, en tanto que 33 fueron víctimas de homicidio doloso y 10 de feminicidio.

En la investigación derivada de la localización de una persona sin vida, es fundamental establecer su identidad, para ello, el Agente del Ministerio Público ordena la comparación de señas particulares (tatuajes, cicatrices, lunares, marcas cutáneas), las características fisionómicas (tez, tipo de cabello, color de ojos, complexión, características faciales) y las prendas de vestir, con los datos contenidos en reportes de desaparición.

Cuando la identificación visual no es posible, se realizan peritajes especializados en materia de antropología forense, odontología y genética. A través del procesamiento de indicios biológicos se genera un perfil de la víctima que aporta información que es comparada con muestras genéticas de familiares o registros preexistentes en bases de datos.

El proceso de identificación implica un trabajo coordinado para el cotejo de registros de la Fiscalía del Estado de México, así como de otras Fiscalías y Procuradurías del país.

La Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Feminicidio, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres, forma parte de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía Edoméx, su principal objetivo es procesar datos de características y patrones delictivos, así como perfiles de personas desaparecidas, lo cual permite establecer características propias de las víctimas y su entorno, con un enfoque antropológico, social y criminológico, entre otros, para identificar causas de ausencia a partir de la información que proporcionan las víctimas localizadas con vida.

Los análisis precisa que el 93% por ciento de las personas localizadas con vida (4,293 personas) refieren durante su entrevista que su ausencia fue voluntaria y no se relaciona con la comisión de algún hecho delictivo, es decir, “confluyen factores como el entorno, el contexto de las víctimas para ausentarse, problemas sociales, problemas laborales, razones de índole económico, problemas de salud, relación con las adicciones, o algún elemento psicológico”, señaló Cárdenas Palencia.

En tanto que 235 personas localizadas con vida fueron víctimas de alguna conducta delictiva como secuestro, privación de la libertad, violencia familiar, violencia sexual, violencia de género o explotación laboral, principalmente.

La Unidad de Análisis y Contexto, ha identificado los grupos etarios con mayor incidencia, en el caso de las mujeres es el de adolescentes de entre 12 y 17 años de edad que representa el 50.8 por ciento y sus ausencias se relacionan, en su mayoría, con conflictos sociales, familiares y decisiones personales; en cuanto a hombres, el porcentaje más alto es el grupo de 30 a 59 años, con un porcentaje del 38.1 por ciento.

Si bien, la información procesada por esta Unidad aporta datos relevantes sobre el comportamiento de las desapariciones y ausencias en el Estado de México, cada caso debe individualizarse en su investigación, ya que “cada una de las desapariciones guarda particularidades acordes con el perfil de la persona, no se puede investigar ni realizar acciones de búsqueda de una misma manera, para localizar a un niño de 0 a 3 años o un hombre de 30 a 60 años, evidentemente las características, las circunstancias, los contextos y los entornos son totalmente distintos”, precisó.

En ese sentido, con información recabada durante el proceso de búsqueda y localización de las personas, se puedo establecer que las principales causas de la ausencia son englobadas en seis rubros, el primero por condiciones de vulnerabilidad con el 38 por ciento, el segundo serían conflictos familiares con el 21.6 por ciento, las relaciones personales constituyen el tercer factor con el 14.18 por ciento, después se encuentran aspectos como problemas de salud, adicciones o que hayan sido víctimas de algún delito.

También resulta importante que el 65 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas en los primeros 5 días tras la fecha del reporte, el 9.8 por ciento entre el sexto y décimo día, mientras que en el 7.2 por ciento de los casos, la localización se dio el mismo día en que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de la desaparición.

Cárdenas Palencia refiere que el número de personas localizadas en la entidad es alto en comparación con los otros estados, “en el Estado de México tenemos un alto porcentaje en comparación con el número de reportes establecidos, con el número alto de personas localizadas, pero no con ello podemos descartar el número de personas que no han sido localizadas o que continúan pendientes de localizar”.

En el periodo que comprende del 1 de enero del 2024 al 28 de febrero de 2025, el Agente del Ministerio Público inició, ya sea por denuncia de víctimas indirectas o de oficio, investigaciones por la desaparición de 7 mil 111 personas, 7 de cada 10 ya fueron localizadas.

Los cinco municipios que registran el mayor número de desapariciones son Ecatepec con el 12.4 por ciento, Toluca con 9.8, Naucalpan con 5.9, Nezahualcóyotl con el 5 por ciento y Chimalhuacán con el 4.5 por ciento del total de reportes iniciados.

Sobre los expedientes de investigación, el titular de la Unidad de Análisis y Contexto, destacó que el uso de la tecnología y mecanismos de denuncia han permitido que el número de reportes por la aparente desaparición de alguna persona se realice de manera inmediata, ante la falta de comunicación y contacto de la persona con sus familiares lo cual da pauta al desconocimiento de su paradero, con lo cual incrementa el número de denuncias de este tipo.

En el Estado de México, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, atiende todas las denuncias por desaparición realizadas de manera presencial en las agencias del Ministerio Público, a través de los mecanismos alternativos de denuncia, así como los reportes remitidos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal.

Una vez iniciada la investigación para localizar a una persona, por protocolo, se elabora y difunde el boletín de búsqueda correspondiente, agentes de investigación establecen la probable zona de desaparición y su vulnerabilidad a partir de la información proporcionada por los denunciantes, inmediatamente se llevan a cabo actos de investigación de campo en los lugares de interés para la búsqueda, con entrevistas a entornos familiares, laborales, escolares y sociales, así como la identificación de cámaras y vehículos o de cualquier dato que abone a la localización. Adicionalmente se realizan diligencias de gabinete en medios de comunicación utilizados por la víctima como equipos de cómputo, celulares, redes sociales y plataformas digitales, entre otros.

Así mismo, se lleva a cabo el rastreo institucional que incluye el intercambio de información con hospitales, corporaciones policiacas, registro nacional de detenciones, terminales de autobuses, aeroportuarias e instancias de asistencia pública y privada.

Es importante señalar que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas establece la obligación para las autoridades de realizar la búsqueda presumiendo en todo momento que la persona desaparecida se encuentra con vida.

El mismo protocolo establece que la Fiscalía no puede determinar el expediente de investigación sin contar con los elementos idóneos de prueba de vida tales como un informe policial con la entrevista a la persona al momento de su localización para identificar las causas y motivos de su desaparición o en su caso un escrito autógrafo fechado y firmado por la persona localizada, el cual debe contener impresiones de sus huellas digitales, fotografía clara de la persona localizada donde se observe algún marcador de la fecha como un periódico.

Por esta razón, “en muchas ocasiones, si bien los familiares conocen el paradero o al menos que la persona reportada no está desaparecida, el boletín y la investigación correspondiente continúan vigentes al no hacerlo del conocimiento de manera formal a la Autoridad Ministerial o existir un informe policial conforme al Protocolo”, expuso Cárdenas Palencia.

Al respecto, se han identificado algunas circunstancias que dificultan la localización de personas, tales como el cambio de residencia de entidad o país, el fallecimiento por razones ajenas al conocimiento de los reportantes, la falta de comunicación de la persona desaparecida con sus familiares o entornos cercanos e incluso que se encuentren relacionadas con actividades delictivas.

Por ello, Cárdenas Palencia enfatizó que “derivado del alto número de ausencias voluntarias, así como las causas que no tienen que ver con un delito, existen posibilidades de que las personas aún no localizadas, pudieran estar en esa misma condición, o sea, no necesariamente ser víctimas de algún ilícito, en todo caso es nuestra responsabilidad continuar su búsqueda”.