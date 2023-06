Facundo y Alex Montiel se sienten impotentes: “La restricción se ha puesto cada vez más choncha"

A pesar de que son de la misma generación, Facundo (45 años) y Alex Montiel (42) tienen mercados distintos, mientras el primero se hizo en la televisión, el segundo viene de internet y aunque se han ido adaptando para llegar a todas las plataformas, ambos sufren por hacer comedia cuidándose de la censura.

“La restricción se ha puesto cada vez más choncha y hay un montón de cosas que realmente sí nos dan risa, pero que ya no se pueden utilizar. Entonces tienes que estar limitado en comentarios, lenguaje, ideas y un montón de cosas para no ofender a la gente. Me da mucha impotencia tantas cosas de las que ya no se puede hablar, pero en las reuniones siguen dando risa, pero en la tele y en los medios son intocables”, afirmó Facundo.

Mientras que, para Montiel, quien se dio a conocer en YouTube por su personaje de “El Escorpión Dorado”, su trabajo es más autocrítico, porque él no cuenta con los filtros de los productores y está más expuesto.

“Estoy más expuesto a convencerte de que todo lo que digo está bien… Me he vuelto más responsable, no estoy ensimismado en lo que yo pienso. Trato de escuchar y estar muy atento. Es un músculo creativo estar revisando lo que digo y hago, porque no es lo mismo libertad que libertinaje. Entonces de hacerlo de la mejor manera”, narró el youtuber.

Pese a todo, ambos disfrutan seguir trabajando en lo que les apasiona y están felices de adaptarse a las nuevas tecnologías para prevalecer en el gusto de la gente, porque lo difícil no fue llegar, sino mantenerse.

(Créditos: Especial)

“La carrera del medio artístico no es como los 100 metros planos. No es tener un hitazo y ya gané por siempre. No, es un maratón, hay que irla cuidando, evolucionando y acercarse a gente que está haciendo otras cosas chidas”, explicó Facundo, quien también hace radio.

Alex se identifica con su colega, porque asegura que la fama les llegó como una consecuencia: “Primero fue trabajar en lo que nos gusta hacer. A veces ganamos muy buena cantidad de dinero y otras, nada, pero estamos contentos por hacerlo y el resultado se ve en los números y la popularidad”.

Por esta razón, Facundo aceptó participar en el reality “Jalas o te rajas”, un programa producido por Alex, donde se enfrentarán a retos y ridiculeces que otros famosos los pondrán a hacer, el que pierda debe enfrentar castigos, como hacerse un tatuaje o depilarse. Se estrenarán dos capítulos cada viernes, hoy arrancan los primeros dos.

El programa llega hoy a Amazon Prime Video, es producido por Montiel.

Entre los invitados que participan están Miguel Herrera, Roberto Palazuelos y Franco Escamilla.

Lola Cortés y Lorena Herrera también los harán ver su suerte con los retos que les pongan.

Facundo espera seguir trabajando en los medios, por lo menos 10 años más.

2005 Facundo inició su carrera.

2014 El Escorpión abrió su canal.

