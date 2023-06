SI NOS VOLVEMOS A VER

Si volvemos a encontrarnos algún día,

si el tiempo nos junta con los años

como a dos extremos de un mismo hilo

que alguna vez se creyó indestructible,

si algún día, de casualidad, te veo por ahí,

en alguna calle aleatoria,

caminando con prisa, como tú sueles andar,

si la noche nos junta en algún bar,

o la música se atreve a hacer sonar nuestra canción,

si la vida tiene ese plan macabro

de jugar con nosotros al despiste,

de ser esa arma cargada de destinos,

si volvemos a tropezar de nuevo,

como dos caminantes que se cruzan en un punto del sendero

cargando todo lo aprendido,

cargando todo lo vivido,

si volvemos a encontrarnos algún día,

en las circunstancias que, en fin, nos dicte el mundo,

sabré si te he querido

y, sobre todo, sabré si hice bien

cuando me fui.

Su primer libro, Con tal de verte volar, alcanzó 18 ediciones y se publicó en México, Colombia y España.

LA RABIA

Vine a llevarme la vida por delante,

a eso vine.

Soy otro quiero y no puedo

de mi generación.

Vine a cuidar los hijos que no tengo,

vine a convertir los sueños en trabajo,

a tener una casa llena de plantas,

llena de libros, llena de luz;

vine a entregar mi tiempo al amor

-si es que se le puede dar el infinito

al infinito-,

acudí, sediento, a lo que me prometisteis que habría

tras el esfuerzo, tras los idiomas,

tras los dobles grados, tras el primer sueldo basura.

A eso vine.

Y nada encontré.

Para vosotros es la rabia,

para vosotros es la culpa,

para vosotros es el fracaso.

Devolvedme la esperanza

y pagadme el psicólogo.

Con este poemario adquirió relevancia internacional.

TE QUIERO LIBRE

(FRAGMENTO)

Solo seré capaz de amarte si llevamos la libertad por bandera, si los dos soplamos el mismo viento. No concibo el amor de otra forma que no se sea viéndote volar entre miles, millones de mujeres, pero siempre escogiendo tus alas, aun siendo consciente de que puedo tener las de otras.

A ti te quiero libre. Quiero que elijas tu propio cielo. Quiero que siempre sientas la libertad de hacer aquello que más te llena sin tener presentes las consecuencias. Si lo quieres, hazlo. Si sientes la necesidad de otros labios, pruébalos. Si sientes el deseo de otra piel, cúmplelo. No quiero encadenarte con mis condiciones, no quiero imponerte mis motivos, no debes sentir que tienes una obligación conmigo. Ha de ser tuya, tuya y solamente tuya la libertad de escoger siempre mis labios, siempre mi piel. Quiero que lo hagas solo porque sientas que no existe un ahora si no es junto a mí, que no existe un mañana en el cual yo no aparezca haciéndote reír. Es tan sencillo como esto. No quiero que nos amemos de otra forma. No quiero un amor que se convierta en dependencia emocional, donde los celos, las explicaciones y el control no causen más que daño, un daño tan irreparable como romper los pétalos de cualquier flor. Yo te quiero entera, pequeñita.

LSN