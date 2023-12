Estudiante mexicana que fue becada en la NASA pide a las mujeres no rendirse y lograr sus sueños

Fátima López Molina, de 19 años, originaria de Santa Ana Maya, Michoacán, fue la ganadora de un programa educativo internacional que le hizo merecedora de una estancia en el Marshall Institute Educator Resource Center, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA.

La estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, se inscribió a los 17 años en el Moon Colonization Program, donde jóvenes desarrollan habilidades para después, presentar propuestas ante expertos de la industria aeroespacial.

"Yo llegué a la NASA gracias a que mi proyecto ganó el primer lugar en el programa del Moon Colonization Program y eso me otorgó una beca al 100%, para participar en el International Air Space Program; mi proyecto se basó en solucionar la menstruación de la mujer astronauta en el espacio", cuenta la joven científica.

Colabora en investigaciones confidenciales

Fátima, junto a otros 59 estudiantes de todo el mundo, participó en la estadía en la que, además de pilotear una aeronave por primera vez, colaboró en las investigaciones de un proyecto confidencial de la NASA.

"Logren sus sueños porque así como yo lo logré también muchas mujeres pueden"

"En el International Air Space Program, el objetivo fue realizar un proyecto de un material para ser mandado en la Estación Espacial Internacional que actualmente ese proyecto es confidencial pero tiene un proceso para que algún día pueda ser lanzado", comparte.

Junto a los expertos, Fátima aprendió a pilotear una aeronave y además, pusieron a prueba algunos de los materiales que se utilizan en el espacio exterior.

Las mujeres no son tomadas en cuenta en el ramo de la ciencia

La estudiante reconoce que para las mujeres no es fácil adentrarse en el camino de las ciencias y la ingeniería, pero invita a otras jóvenes a no abandonar sus sueños.

"La verdad ha sido un poco difícil ya que a las mujeres no se nos da tanta importancia en la cuestión de la ingeniería, sin embargo, a pesar de todos los comentarios que he estado recibiendo he logrado salir adelante, no ha sido fácil, pero sí se puede, nunca se rindan, logren sus sueños porque así como yo lo logré también muchas mujeres pueden lograr lo mismo e incluso hasta más".

La futura ingeniera que cursa sus estudios en Monterrey, planea culminar su carrera y especializarse en temas aeroespaciales.

