Nadie estaba interesado en John Fosse, Nobel de Literatura

“En realidad éramos las únicas que estábamos interesadas en él”, dice Silvia Bardelás, al tiempo que suelta la risa. Detrás de ella, Beatriz González confirma: “Éramos las únicas dispuestas a vender 400 libros al año”. Las dos hablan de ese momento en el que buscaron al agente literario de John Fosse (Noruega, 1959) para traducirlo por primera vez al español en su incipiente editorial independiente De Conatus, surgida hace solo cinco años.

Esa decisión desafió todos los convencionalismos: Bardelás había descubierto a Fosse en un pequeñito libro en inglés y de inmediato le voló la cabeza. Las editoras estaban cansadas de no encontrar en los anaqueles de las librerías lecturas que les propusieran algo nuevo y veían con pesar como sus conocidos se pasaban al ensayo intentando saldar los huecos que la narrativa les dejaba. Fosse era diferente: “Es un narrador que se mete en la experiencia de la vida más allá de la materialidad, se mete en la esencia de la vida desde un punto de vista espiritual, más existencialista, crea emociones nuevas para las que no tenemos nombre todavía”, cuentan las editoras, durante su estancia en la FIL Guadalajara.



El autor noruego estaba justo dejando de escribir teatro y entrando de lleno a la narrativa, pero también era un completo desconocido. De Conatus surgió en 2018 y lo hizo con “Trilogía”, novela que apareció con un tiraje de apenas mil ejemplares que se vendían poco a poco; en el inter publicó además a Jean Luc Nancy, Percival Everett o Joshua Cohen, de Fosse continuó publicando, por separado, los seis tomos de su “Septología”, considerada su obra cumbre.



Pero este año, el Nobel de Literatura llegó para Fosse y las cosas cambiaron: “Trilogía” alcanzó tres impresiones y la voracidad en torno a los derechos de la obra del noruego se desataron. Con la idea de “darlo a conocer al mayor número de lectores en español”, las editoras decidieron firmar una alianza: lo han hecho con Seix Barral, sello en el que aparecen las dos novelas de Fosse, “todo su culmen narrativo”, en Latinoamérica.



Sacar al Nobel de España y llevarlo a todos los países donde se habla el idioma, dicen, es una responsabilidad. Su historia publicando a Fosse muestra cómo “el sistema ha fallado”, y cómo los grandes consorcios editoriales “creen que el lector no va a estar interesado en alguien tan literario. Creemos que se infravalora la capacidad del lector pensando que quieren libros sencillos, que se hallen en el camino, pero claro, eso no les deja huella. El premio ha servido para que mucha gente se acerque a Fosse por curiosidad y se ha encontrado con algo absolutamente inesperado”.

ELEMENTOS

-Los traductores de Fosse al español son Cristina Gómez Baggethun y Kirsti Baggethun

-De Fosse aún existen algunos textos pequeños e iniciales sin traducir

-De Conatus ha puesto el ojo en la obra teatral del escritor noruego