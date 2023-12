Cambiando Modelos, el proyecto que da foco a la discapacidad en los medios de comunicación

Con el objetivo de que las personas con discapacidad comenzaran a ocupar espacios en los medios de comunicación, en 2017 surge Cambiando Modelos.

“Nosotros en Cambiando Modelos creemos que si no vemos a las personas con discapacidad es como si no existieran, y si no existen no son tomados en cuenta”, dice en entrevista Silke Lubzik, directora de la plataforma, quien creó este proyecto a raíz del nacimiento de su hijo Mathias, de 13 años de edad, quien tiene síndrome de Down.

“A nosotros como familia nos toma completamente por sorpresa, nunca habíamos tenido interacción con personas con discapacidad, con la discapacidad, con absolutamente nada y éramos una familia que traía esos sesgos inconscientes, en los que pensábamos que las personas con discapacidad no pueden, no son capaces, necesitan ayuda para todo… todas estas narrativas que la sociedad nos viene contando y que en la realidad no son así”, cuenta la activista.

Actualmente, Cambiando Modelos tiene dos vertientes: la fundación, a través de la cual, ponen en la discusión pública el tema de la discapacidad, además de brindar asesorías y capacitaciones en empresas, escuelas y organizaciones que tengan interés en la inclusión de personas con discapacidad.

(Créditos: Especial)

La agencia de talentos es el otro brazo de la organización, por medio de la cual representan a personas con discapacidad, es decir, a “personas que quieren ser o que son actores, actrices, modelos, figuras públicas. También trabajamos con la industria para apoyarlos en cómo hacer los ajustes razonables en un set de producción, en una campaña de mercadotecnia, con todo el equipo de producción, etc.”, señala Lubzik.

“Yo creo que todo ha sido un reto” afirma la activista al cuestionarla sobre los retos que ha tenido desde que creó Cambiando Modelos.

“Me acuerdo de que cuando iniciamos con el proyecto y me acercaba a gente que trabajaba en la industria… hubo mucha gente que me cerró las puertas”, sin embargo, también hubo gente que se comprometió con la organización y la apoyó; además, afirma que, a nivel mundial ha habido un avance significativo en el tema de la discapacidad, pues ahora “vemos mucha más representatividad” de personas con discapacidad en diversos contenidos y plataformas.

“El tema de discapacidad creo que todavía no es algo que lo veamos tan constante como otros temas de la diversidad, pero ya se empieza a hablar, ya se empieza a anotar. Nosotros tenemos mucho más trabajo de lo que teníamos cuando empezamos, pero nosotros estamos constantemente empujando a las producciones, a las castineras, a los mismos talentos para que se estén capacitando constantemente a que esto sea una realidad de todos los días”, asegura Silke.

PAL