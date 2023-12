Gobierno de la CDMX entrega apoyos a familias damnificadas por el sismo del 2017

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, entregó 230 apoyos de Reconstrucción, Rehabilitación y Reubicación de Vivienda Unifamiliar, en cumplimiento con el compromiso de devolver un patrimonio digno y seguro a las familias damnificadas por el sismo de 2017. Detalló que se otorgaron 35 apoyos de reubicación por 18.2 millones de pesos (mdp) a personas cuyos predios se encuentran en zonas con condiciones que impiden la reconstrucción o rehabilitación; 91 apoyos para reconstrucción y rehabilitación mediante asistencia técnica por 28 mdp; y 104 casas terminadas.

Compartió que se tiene un avance del 95 por ciento en la reconstrucción de viviendas, con más de 21 mil viviendas reconstruidas o en proceso de las 22 mil que resultaron afectadas; que continuarán las entregas durante las últimas semanas del 2023; y que en el Paquete Económico 2024 se contemplan los recursos necesarios para la reconstrucción.

Foto: Especial

“Nuestra tarea es que la gente se vaya feliz a sus casas, esa es nuestra tarea. Y, en estos días, por supuesto que es muy buena noticia estas entregas que estamos haciendo a 230 familias para que pasen una muy Feliz Navidad. (...) En el presupuesto para el 2024, incorporamos todos los recursos necesarios para la reconstrucción, es decir, lo que haga falta va a estar listo para apoyar a las familias, los recursos necesarios para terminar casas, unidades habitacionales”, expresó.

El mandatario capitalino añadió que también aumentó el presupuesto para la construcción de vivienda de interés social, por lo que el Instituto de Vivienda (INVI) contará con 400 mil 700 millones de pesos, mil millones más que en 2023, para otorgar un patrimonio accesible a las familias capitalinas mediante la compra de suelo, mejoramiento de vivienda y construcción de vivienda en conjunto.

“En estos años hay varias líneas muy importantes que se han impulsado: construcción de vivienda para comunidades indígenas, es una de ellas; la construcción de vivienda para quienes viven en campamentos, esa es otra línea; reconstrucción de vecindades de alto riesgo, es otra línea más; y otra muy importante, la reconstrucción de las viviendas dañadas por los temblores de 2017. Todo eso forma parte de nuestra visión de bienestar”, indicó.

Por su parte, la comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Jabnely Maldonado Meza, precisó que está entrega beneficia a habitantes de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Asimismo, dijo, gracias al convenio con la Comisión Nacional de Vivienda, actualmente se lleva a cabo la última etapa de reconstrucción de viviendas unifamiliares para que las personas afectadas regresen a sus hogares.

Detalló que con el Programa de Reconstrucción, ha sido posible no solo otorgar apoyos económicos, sino también la condonación del pago de servicios como agua y predial; demolición de inmuebles; mejoramiento de suelo; mitigación de grietas; construcción de muros de concreto; y supervisión de obras de rehabilitación y reconstrucción.

“El gobierno anterior no dejó ningún lineamiento, ningún reglamento que nos permitiera atender a las familias con vivienda afectada. Y hoy día, no solamente la posibilidad de reconstruir casas, rehabilitar casas y reubicar a las familias, sino también todos los apoyos que este Programa de Reconstrucción nos permite otorgar a las personas. (...) No vamos a dejar de trabajar hasta que todas las familias regresen a una vivienda segura”, afirmó.