Consejeros electorales revelan que hay una crisis en el INE rumbo a las elecciones de 2024

Consejeros electorales evidenciaron que al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) existe una crisis por la designación del Secretario General Ejecutivo y otros funcionarios de áreas importantes para llevar a buen puerto los comicios federales del 2024.

En sesión ordinaria, las diferencias afloraron luego de que el consejero electoral Uuk Kib Espadas "suplicó" retirar dos proyectos presentados en el orden del día, que afirmó, rompen con el diseño para las designaciones y llevan al Consejo General el conflicto interior que enfrentan.

Manifiestan desacuerdos con los señalamientos Foto: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

Secretario de Gobernación en Nuevo León y Fiscal Estatal se reúnen con Rosa Icela Rodríguez y Clara Luz Flores

Prueba Pisa 2023: resultados alarman a los rectores de las universidades más importantes en México

Resolución de acuerdos en el INE

Pidió no condenar su incapacidad política a qué resuelva un Tribunal que "malamente" ha administrado sus propios conflictos como lo evidencia la sistemática inconclusión de sus periodos presidenciales.

“Los acuerdos que hoy se ponen en la mesa son la condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tomaría un Tribunal que, hay que decirlo con todas sus palabras, malamente ha podido administrar sus propios conflictos, como lo evidencia la sistemática inconclusión de sus periodos presidenciales. No debemos dar ese paso, no debemos entrar a la confrontación que los últimos dos puntos del orden del día, nos plantea”, dijo.

En respuesta, el consejero, Jorge Montaño retiró la propuesta que buscaba que la presidenta del INE designará de manera directa a titulares o encargados de despacho, lo que no hizo el consejero Jaime Rivero, quien proponía fijar reglas para el nombramiento de los funcionarios, ante la falta de diálogo y consensos al interior para que funcione adecuadamente el órgano de dirección.

“Sin duda ha faltado diálogo y sin duda faltan consensos que hacen falta para que funcione adecuadamente el Órgano Máximo de Dirección de este Instituto. Y la falta de consenso se puede atribuir a diversas razones, motivos, se puede intentar repartir culpas, imputarlas a las que piensan diferente a cada uno, pero lo cierto es que la Constitución y la ley le dan a la Presidencia del Consejo el deber de promover la cohesión y la construcción de consensos dentro del colegiado. Y eso se ha visto por lo menos escaso”, dijo.

Foto: Cuartoscuro

Denunció que las vacantes en la Secretaría Ejecutiva; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; la Dirección Ejecutiva de Administración; la Coordinación Nacional de Comunicación Social; la Unidad Técnica de Fiscalización; la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, y la Dirección Jurídica, se generaron por decisión de los titulares, pero otras, por presiones directas o indirectas.

La consejera Dania Ravel defendió la presentación de reglas para designar a los titulares de las siete áreas, porque dijo, se trata de privilegiar la construcción de acuerdos debido a que a la fecha estas que son fundamentales para el proceso electoral, están acéfalas.

Al final de la discusión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, manifestó su desacuerdo con los señalamientos y las propuestas de designación, porque es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido.

“Este Consejo no tiene atribuciones para ir normando y regulando asuntos más allá de lo que está regulado, salvo aquellos casos que sean para omisiones de carácter legislativo, y en este momento no estamos en esa situación. Reconozco lo que cada uno ha establecido, no lo comparto por supuesto, porque el 31 es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa”, comentó.

DRV