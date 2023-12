AMLO reconoce la labor de Rosa Icela Rodríguez al frente de la seguridad en México

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, http://Rosa Icela Rodríguez, fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario aseguró que las cifras relacionadas a la violencia en el país fueron revertidas gracias ala coordinación entre instituciones y a la labor de la funcionaria.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el líder del país indicó que la titular de la SSPC ha sido de mucha utilidad para disminuir en 35.6 por ciento los feminicidios en el país.

Sigue leyendo:

Rosa Icela Rodríguez refuerza camino a la paz

Rosa Icela Rodríguez felicita al Servicio de Protección Federal, por su aniversario 15

"Rosa Icela Rodríguez ha hecho un buen trabajo".

AMLO alista una reforma administrativa

Antes de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma administrativa para desparecer organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) porque “no le sirven al pueblo”. Sin pregunta de por medio, aseguró que se tiene que desmontar ese aparato paralelo al gobierno que frena decisiones gubernamentales. Recalcó que no tiene contemplado una reforma fiscal antes de que concluya su administración.

“Entonces, sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa. Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”, expresó.

“No podemos pensar en una Reforma Fiscal antes de terminar, antes de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, con gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una Reforma Fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la Administración Pública?”, argumentó.

Aseguró que la funcionaria ha ayudado a mantener la seguridad en el país. FOTO: Presidencia.

Busca acabar con las funciones que no se necesitan en el gobierno

El presidente adelantó que otra iniciativa de ley que enviará es cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del Poder Público como que “el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, qué la CRE, que no sé cuánto”.

Enfatizó que con esa reforma administrativa “tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es que supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, sirven al servicio de las minorías”. Fustigó que cuando se quiere defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad “sale el Instituto este de la competencia, a defender a los particulares”. Aseguró que los organismos autónomos no procuraran el bienestar colectivo sino el de la oligarquía.