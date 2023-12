Pascal Quignard corona la FIL de Guadalajara

Pensar en Pascal Quignard (Francia, 1948) es pensar en literatura. No existe forma de separar al autor francés del arte de escribir y en su llegada a México lo ha demostrado: cada paso que da, cada sonrisa e inclinación de agradecimiento, cada comentario pronunciado, ha sido un acto literario. Quignard es una de las figuras centrales que la Unión Europea trae a Guadalajara como invitada de honor de la Feria Internacional del Libro.

“Escribir para mí es un ejercicio espiritual que hago todos los días, sin tomar vacaciones. Lo necesito para recapitular la vida y escribo demasiado. Algunos libros los publico directamente en lenguas extranjeras, acabo de publicar un libro en Portugal, he publicado recientemente un libro en Japón, donde estoy totalmente traducido, tengo dos libros en Japón que no están publicados en Francia, los distribuyo un poco como puedo, sin causarle fatiga a aquellos que me leen”, dice.

El autor francés llegó para participar en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar con la conferencia "El muro de Babel", para formar parte de una mesa de autores europeos y para presentar su libro “El amor el mar” (Sexto Piso, 2023). “Hice muy bien en venir a México”, ha dicho y ha respondido con emoción las muestras de afecto que su literatura provoca, aún cuando las multitudes no son de su preferencia.

“Para mí es muy difícil estar frente a tanta gente, prefiero estar solo. Pero cuando hay alguien como Basilio Baltasar (el autor español con el que ha participado en la FIL) me da la oportunidad de no estar solo, me da la oportunidad de estar frente a ustedes, y que me da la oportunidad de que mi obra sea traducida en varios sitios y estar frente a ustedes. Solamente puedo agradecer, ser feliz, y solo tener una idea: oír”, señaló en su idioma.

La música, el sonido, las imágenes ausentes, la mitología, el erotismo, pero también los Evangelios han sido los temas en los que Quignard ha profundizado. “Yo escribo en el más completo silencio y me sorprende saber que hay muchos escritores que escriben con la radio. Yo no soy capaz de hacer eso. Para cada libro que escribo, para cada novela que escribo, distribuyo los capítulos bajo una melodía”. Las respuestas de Quignard llegan tranquilas, pero profundas, sin prisa, como su obra parecen aleteos.

“Hay algo en el milagro de la naturaleza que hace que las olas se levanten, las flores también se elevan y se abren, las mariposas imitan a las flores, los pájaros luego imitaron a las mariposas. La vida surge sin cesar. Si podemos, en la música, en los libros y en los poemas, si conseguimos imitar ese movimiento de vuelo, entonces llegamos al milagro del origen”, señaló.

